 

Мнение: Существуют ли плохие работники?

24.12.2022, 17:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В комментариях пишут про безуспешную попытку нанять хоть кого-нибудь на работу. Цитирую:

Пример из личного опыта. Небольшой город — райцентр в Вологодской области. Примерно 2014 год. По официальной статистике средняя зарплата в городе 25 тысяч. Местные жители в частных беседах уверяют, что такой зарплаты ни у кого нет, все получают по 10-12 тысяч.

Ищем сотрудника в офис. Обязанности — присутствовать на рабочем месте, отвечать на звонки, заполнять на компьютере простенькие таблички. Раз неделю присылать отчет (сводную табличку) в Петербург.

Предлагаем зарплату 30 тысяч. Желающих нет.

Не знаю, чем там кончилось дело, — может быть, ставку в 40 тысяч поставили, — но вот мне интересно по поводу разброса зарплат. Понятно, что в небольших городах платят меньше, чем в мегаполисах, на то есть достаточно объективных причин. Но если мы приведём всё к единому знаменателю, мы всё равно обнаружим, что на одной улице живут условный Полушкин, который получает зарплату в 20 тысяч, и условный Пятаков, который получает зарплату в 120 тысяч.

Так вот, коллеги, как полагаете — всегда ли в низких зарплатах виноват Путин, Чубайс, капиталисты, прочие внешние факторы? Или в некоторых случаях проблема заключается в самом Полушкине, который работает в несколько раз хуже, нежели его сосед Пятаков?

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.21 / Лукашенко пообещал приводом доставить в Минск всех участников чемпионата мира по хоккею

14.09.21 / “А я и не знал”: 9 забавных признаний мужчин о первом опыте совместного проживания с женщиной

13.07.22 / Открыло тайну объяснение об НЛО на день рождения

16.06.22 / Citroen показал серийную версию концептуального электрокара My Ami Buggy

26.10.22 / Шведский король Густав рассказал, как помог армии отбить спорный остров у Норвегии

21.09.22 / Агата, ты ей — не сестра – Личное мнение

06.12.21 / Мнение: Ковид и капитализм

29.06.21 / Скраб из морской соли и зеленый чай: 4 главных секрета красоты японских гейш

24.12.21 / Дима Билан отпраздновал 40-летие и рассказал, почему сменил имя

23.01.22 / ТЦ “Калита” в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика