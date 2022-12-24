Мнение: Существуют ли плохие работники?

В комментариях пишут про безуспешную попытку нанять хоть кого-нибудь на работу. Цитирую:

Пример из личного опыта. Небольшой город — райцентр в Вологодской области. Примерно 2014 год. По официальной статистике средняя зарплата в городе 25 тысяч. Местные жители в частных беседах уверяют, что такой зарплаты ни у кого нет, все получают по 10-12 тысяч.

Ищем сотрудника в офис. Обязанности — присутствовать на рабочем месте, отвечать на звонки, заполнять на компьютере простенькие таблички. Раз неделю присылать отчет (сводную табличку) в Петербург.

Предлагаем зарплату 30 тысяч. Желающих нет.

Не знаю, чем там кончилось дело, — может быть, ставку в 40 тысяч поставили, — но вот мне интересно по поводу разброса зарплат. Понятно, что в небольших городах платят меньше, чем в мегаполисах, на то есть достаточно объективных причин. Но если мы приведём всё к единому знаменателю, мы всё равно обнаружим, что на одной улице живут условный Полушкин, который получает зарплату в 20 тысяч, и условный Пятаков, который получает зарплату в 120 тысяч.

Так вот, коллеги, как полагаете — всегда ли в низких зарплатах виноват Путин, Чубайс, капиталисты, прочие внешние факторы? Или в некоторых случаях проблема заключается в самом Полушкине, который работает в несколько раз хуже, нежели его сосед Пятаков?