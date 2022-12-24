Скандалы: Александр Малькевич назвал половинчатым решение о возможности продолжать публиковаться в запрещенных соцсетях

Эксперт добавляет, что даже государственные чиновники продолжают передавать важную информацию по WhatsApp, а совещания проводят в Zoom

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» и руководитель рабочей группы общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет отметил, что многие российские компании, в том числе и средства массовой информации, получают конкурентные преимущества, продолжая использовать социальные сети, которые признаны экстремистскими на территории нашей страны.

«Говорю это, как руководитель крупного телеканала. Мы, как добросовестные и патриотически настроенные представители информационного сообщества, ушли из всех запрещенных сетей, а наши коллеги по цеху продолжают там оставаться, ежедневно работают со своей аудиторией, получая с этого дивиденды»,— говорит Малькевич и добавляет, что половинчатые решения никогда не доводят до добра.

Эксперт добавляет, что даже государственные чиновники продолжают передавать важную информацию по WhatsApp, а совещания проводят в Zoom.

«Не знаю, каким каленым железом надо все это выжигать»,— возмущается Малькевич.

Все это значительно усложняет задачу сохранения и защиты данных российских пользователей, особенно в условиях нехватки квалифицированных IT-специалистов, которые способны защищать интересы страны в киберпространстве. Чтобы их подготовить, нужно время и на эту задачу государство должно направить свое внимание.

Можно также заимствовать успешный опыт некоторых российских сервисов. В частности, социальной сети ЯRUS, которая за 2 года своего существования создала сильный отдел информационной безопасности, готовый справиться с самыми мощными хакерскими атаками. Недавно ее специалисты за 1,5 секунды выявили нарушителя и отразили крупнейшую в истории приложения DDoS-атаку, которая превышала нагрузку на сервис от всех пользователей в 1,5 тысячи раз.

Ольга Смирнова