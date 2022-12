Бузова и Соседов разругались из-за молодого певца на конкурсе «Фактор.BY» в Белоруссии

Ольга Бузова и Сергей Соседов разругались из-за молодого певца на конкурсе «Фактор.BY» в Белоруссии. Артист из города Вичуги понравился музыкальному критику, однако певица назвала коллегу по жюри хамом.

Вчера в Белоруссии прошел очередной тур конкурса «Фактор.BY», в жюри которого представлены и российские селебрити – Ольга Бузова и Сергей Соседов. В самом начале работы музыкальный критик с восхищением отзывался о работоспособности исполнительницы хитов «Мало половин» и «Водица». Однако в этот раз не обошлось без скандала, причиной которого стал один из участников. Молодой человек из города Вичуги стал камнем преткновения между строгими судьями. На сцене шоу Иван Дятлов исполнил хит All by my self из репертуара Селин Дион. Однако, если Сергей Соседов, в команде которого выступает парень, очень высоко оценил вокал своего подопечного, то Ольга Бузова не согласилась с такой оценкой. Стоит отметить, что, согласно заявлению ведущих, артист не хотел исполнять этот хит.

Оценивая пение Дятлова, с первых слов своего спича Бузова обратилась к Соседову, попросив его не унижать начинающих артистов из ее команды. На эту претензию музыкальный критик ответил призывом возвеличивать его подопечных и не обижать их. По мнению Соседова, он не принижает оценки никому из конкурсантов, однако готов стоять горой за своих, поскольку они «талантливее и лучше». Более того, журналист намекнул на уровень самой поп-дивы, заявив, что оценивать Ивана Дятлова должны профессионалы, педагоги по вокалу, а не «просто кто-то другой».

Такое заявление оскорбило Ольгу Бузову, о чем она сразу же сказала Соседову, упрекнув его в некорректности. В ответ критик распалился еще больше, добавив, что певице «не по плечу оценивать такое выступление», чтобы говорить о вокальных данных. В результате артистка назвала своего коллегу хамом, после чего Соседов отказался работать в команде шоу. Он призвал ведущих остановить Ольгу Бузову, при этом сам постоянно перебивая наставницу «Фактора.BY». Тем не менее, его тоже не впечатлило выступление Дятлова по сравнению с первым днем конкурса. По итогам зрительского голосования Иван Дятлов прошел в следующий этап конкурса. Он состоится на телеканале «Беларусь 1» 30 декабря.