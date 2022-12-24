Guardian – палата представителей США одобрила бюджет в размере $1,7 трлн на 2023 год

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о госрасходах в размере $1,7 трлн на 2023 финансовый год, передаёт The Guardian. Теперь его должен будет подписать президент США Джо Байден.



АР

Палата представителей конгресса США вслед за сенатом одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год, который завершится в сентябре, объёмом около $1,7 трлн, пишет The Guardian. Проект предусматривает выделение $44,9 миллиардов на помощь Киеву.

Теперь законопроект направят на подпись президенту США Джо Байдену. В пятницу Байден уже подписал отдельный краткосрочный законопроект о расходах, чтобы дать конгрессу больше времени для принятия закона о финансировании.

Как отмечает издание, принятие законопроекта стало «заключительным актом» для второго срока пребывания Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей. В следующем году контроль над палатой представителей получит Республиканская партия, и лидер нынешнего меньшинства Кевин Маккарти стремится её сместить.

По данным The Guardian, Маккарти был одним из тех, кто раскритиковал проект бюджета за объём финансирования и содержащиеся в нём приоритеты. Республиканец высказался против чрезмерных расходов и осудил его за то, что в нём предлагается слишком мало для того, чтобы обуздать нелегальную иммиграцию и поток фентанила через границу США с Мексикой.

«Это чудовище, которое является одним из самых позорных актов, которые я когда-либо видел в этом органе», — прокомментировал проект бюджета Маккарти.

Впрочем, в ответ на это Пелоси указала на «большие потребности страны». «Было грустно слышать, как он сказал, что этот законопроект — самое позорное, что можно увидеть в палате представителей», — сказала Пелоси, прежде чем предположить, что Маккарти, должно быть, забыл о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Байден приветствовал принятие законопроекта, назвав его доказательством того, как республиканцы и демократы могут работать вместе. «Я с нетерпением жду продолжения двухпартийного прогресса в следующем году», — приводит издание слова президента.