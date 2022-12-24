«Новые люди» допустили выдвижение Романа Абрамовича кандидатом от партии на выборах президента в 2024 году

Партия «Новые люди» рассматривает бизнесмена Романа Абрамовича в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года.

По мнению партийцев, предприниматель проявил себя как крепкий хозяйственник, способный эффективно работать в разных экономических системах.

– Не следует забывать о его богатом управленческом опыте в должности губернатора депрессивного региона. Если же говорить о российской политике, то Роман Аркадьевич в ней новое лицо, кроме того, западные санкции, введённые против него, просто побуждают думать нашего кандидата исключительно о повышении уровня благосостояния россиян, – заявил глава партии Алексей Нечаев.

Политик отметил, что решение о выдвижении Абрамовича кандидатом в президенты от партии ещё не принято, а сам бизнесмен должен вступить в ряды политической силы.

– Нужно получить партбилет, уплатить членские взносы и проспонсировать развитие партии, – добавил Нечаев.

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