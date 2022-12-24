 

“Онкология”: Малахов экстренно сообщил о смерти

24.12.2022, 15:51, Разное
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Андрей Малахов обратился к общественности в своем телеграм-канале. Российский ведущий заявил, что ушел из жизни прославленный юморист Александр Пономаренко.

Причиной смерти стала онкология. “Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного”, — цитируют шоумена СМИ.

Стоит отметить, что сам Пономаренко узнал о своем недуге совершенно случайно. Летом прошлого года ему внезапно стало плохо после выступления. Юмориста госпитализировали и провели экстренную операцию из-за открывшейся язвы. После полного обследования медики сообщили артисту о страшном диагнозе — рак желудка.

Лечение поставило крест на активной деятельности популярного дуэта братьев Пономаренко. Артист прошел десять курсов химиотерапии, которые не помогли. После этого повысили дозу, из-за чего начались побочки — отнимались ноги, вылезали язвы на руках.

Пономаренко рассказывал, что похудел на 20 килограммов. Супруге приходилось кормить артиста с рук, что было одной из немногочисленных радостей в жизни знаменитости.

Братья Пономаренко обрели широкую известность благодаря съемкам в программе “Кривое зеркало”. Кроме того, юмористы Валерий и Александр нередко появлялись в эфире Первого канала.


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