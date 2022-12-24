Мнение: Кто защитит греков и болгар, «Болгария — часть России» и почему людям не помогают

1. Болгария и Греция передают остатки советского и старого натовского оружия на Украину. Но что будет с безопасностью этих стран, когда запасов у их армий больше не останется? Вот мнение на эту тему (ссылка):



Россия вынуждена иметь всё свое – свои танки, корабли, самолеты, пушки, снаряды и т.д. Поэтому запасы России огромны.

А Словакии или Болгарии ничего этого не нужно было иметь, потому что они надеялись (на мой взгляд, абсолютно наивно) на 5-ю статью НАТО.

И вот сейчас США заставляют их всех избавляться от тех относительно немногих запасов оружия, которые у них имелись. Они радостно избавляются и остаются голыми.

Ну, Франция или Германия еще держатся, а вот мелким странам действительно несладко. Если раньше они были просто зависимыми от США, то теперь эта зависимость взлетела до уровня абсолютности.

Если вдруг США выйдут из НАТО (тут стоит подумать, для чего они недавно создали новый военный союз АУКУС), то Болгария, Румыния, Словакия, Чехия и даже Франция с Германией останутся настолько беззащитными, что их сможет завоевать Алжир или Египет.

Тем более, что внутри самой Европы арабов так много, что они с удовольствием поддержат своих африканских и ближневосточных братьев. Что будет делать безоружная Европа если (или когда) это начнется?

А если Турция (которая свою армию не гробила и не разоружала) решит взять реванш и вернуть территории Греции и Болгарии? Опасная ситуация для Европы, очень опасная. Но они как будто сами себя гонят на убой, думая, что США им друг и спасет в случае чего. Ну-ну…

2. Болгария так и не стала 16-й республикой СССР, однако некоторые американцы до сих пор уверены в обратном (ссылка):



Болгарский посол в США Георгий Панайотов заявил, что в авиакомпании Lufthansa при отказе предоставить сопровождающего его 12-летнему сыну назвали Болгарию частью России.

Об этом Панайотов написал у себя в соцсетях.

По его словам, он отправил своего сына в Болгарию на Рождество рейсом Lufthansa через Франкфурт-на-Майне в Софию.

Дипломат добавил, что заказал сыну сопровождающего, который должен был встретить его во Франкфурте и посадить на самолёт, вылетающий в Софию.

«Услуга платная, и компания её подтвердила, но в день полёта услуга помощи 12-летнему ребёнку была отменена. В центральном офисе авиакомпании объявили причину: «Болгария — часть Российской Федерации», — цитирует посла ТАСС.

Безотносительно болгар, которые нам отнюдь не друзья — инцидент многое говорит о моральном облике американцев.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, почему некоторые люди, попав в беду, иногда не получают от своего круга общения ту помощь, на которую рассчитывают. Цитирую из начала поста (ссылка):

Классическая история: было у человека всё нормально, потом что-то случилось, пошла чёрная полоса. Тут бы ему и опереться на кого-нибудь, но друзья оказались не друзья, партнёры не партнёры, родственники не родственники. Никто не согласился помочь, все отвернулись, пришлось выкарабкиваться самому. Или, в другом популярном сценарии, не выкарабкиваться, а продолжать горевать на дне.

Много лет наблюдая за подобными историями, я постепенно пришёл к выводу, что в них обычно нет ни подлых злодеев в плащах, ни рыцарей в сверкающих латах. Вполне объективные факторы складываются таким образом, что некрасивое до нелогичности поведение действующих лиц имеет под собой веские основания.