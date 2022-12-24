Как ухаживать за кожей рук зимой, чтобы сохранить ее красоту и мягкость: приемы, которые стоит перенять у скандинавских женщин

Скандинавские страны известны своими достаточно суровыми погодными условиями. Именно у жителей этих стран стоит поучиться тому, как ухаживать за своими кожными покровами в холодное время года. Они точно знают о том, как правильно защищать кожу рук, улучшить ее состояние и поддерживать это состояние на протяжении всей зимы. Вот несколько полезных советов, которые стоит взять себе на заметку.

Применять масла для увлажнения

Органические масла помогают защитить кожные покровы от преждевременного старения, насыщает полезными микроэлементами, делает кожу сияющей и чистой.

Использовать мягкое моющее средство для рук

Обычное туалетное мыло может навредить нежной коже рук, которая зимой страдает от ветра и холода. Именно поэтому лучше всего использовать крем-мыло или же жидкое мыло с маслами.

Регулярно применять увлажняющий крем

Нужно увлажнять кожу рук еще до того, как она начнет становиться сухой. Именно поэтому увлажняющий крем нужно наносить 5-6 раз в день.

Регулярно увлажнять руки на ночь

Для этого стоит нанести жирный увлажняющий крем и надеть специальные косметические перчатки. Утром кожа будет мягкой и нежной

Посещать сауну

Это.один из самых основных секретов скандинавских женщин. Сауна помогает вывести из организма токсические вещества, регулировать выведение подкожного жира, нормализовать уровень рН, улучшить кровообращение. Это очень хорошая процедура для всего организма.

Эффект сауны можно получить и при применении специальной сухой смеси. Для этого нужно на кожные покровы нанести смесь соли, масла оливы и эвкалипта. После нанесения такого средства на кожные покровы, можно усилить кровообращение, а также вывести токсические вещества. Затем просто смыть теплой водой.

Использовать солнцезащитный крем

Зимой, когда на улице холод и снег, стоит использовать солнцезащитный крем. Нужно брать средство с SPF не менее, чем 20.

Правильное питание

Скандинавские женщины предпочитают ежедневно потреблять рыбу. Она богата различными полезными элементами, в частности, такими как йод, фосфор, калий, цинк, натрий, магний, железо, а также Омега-3.

Кроме того, стоит включать в рацион питания сезонные фрукты, овощи, грибы, бобовые, орехи, белое мясо птицы.

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Важно, чтобы в рационе присутствовали требуемые витамины, минералы и антиоксиданты. Все эти компоненты присутствуют в корнеплодах, в частности, таких как свекла, морковь, артишоки, брюква.

Также стоит добавить в свой рацион полезные ягоды, в частности, такие как ежевика, черника, брусника, малина. Они оказывают хороший антивозрастной эффект.

Регулярный пилинг и паровые ванночки

Нужно регулярно делать пилинг кожи, чтобы крем и другие уходовые средства работали более эффективно.

Также скандинавские женщины любят делать паровые ванночки. Влажный пар раскрывает поры и очищает их, но при этом не лишает кожные покровы влаги.

Держать руки в тепле

Очень важно, чтобы руки были в тепле. Именно поэтому нужно обязательно надевать на улицу перчатки или варежки.

Поддерживать нормальный водный баланс

Основная проблема скандинавских женщин заключается в достаточно сильной потере влаги от морозного воздуха. Именно поэтому, когда они выходят на улицу, то обязательно берут с собой напитки в термосе или заходят в кафе, чтобы выпить сок или просто обычной воды.

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Достаточное потребление жидкости является жизненно необходимым, так как в холодном климате организм намного быстрее теряет влагу.

Сухое мытье

Это достаточно интересный способ, который помогает очистить кожные покровы от омертвевших клеток и грязи, сохраняя при этом верхний защитный слой кожных покровов. Затем все это смывается просто водой без мыла.

Также достаточно эффективный массаж мягкими щетками перед купанием. Он помогает активировать кровообращение, согреться и не заболеть после проведения водных процедур.

Использовать лед

Скандинавские женщины часто используют лед по утрам. Это помогает избавиться от отечности и стимулировать кожные покровы.

Для приготовления такого средства нужно вскипятить минеральную воду, заварить в ней зеленый или белый чай, а затем заморозить кубики льда.

Использование средств с глицерином

Кремы и лосьоны с глицерином дают просто чудодейственный результат.

Такие средства уменьшают сухость и покраснение, а также сохраняют кожу нежной и увлажненной.