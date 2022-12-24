Жители Санкт-Петербурга проводили в последний путь погибшего «вагнеровца» Дмитрия Меньшикова

Церемония прощания с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Меньшиковым прошла на Белоостровском кладбище. Штурмовика похоронили с почестями среди других защитников Отечества.

На панихиде присутствовали многие неравнодушные петербуржцы. Жители города принесли цветы в память о подвиге бойца.

В ряды «музыкантов» герой записался добровольно. Вместе с боевыми товарищами Меньшиков отправился на фронт, чтобы защитить жителей Донбасса.

Перед смертью Дмитрий подавил огневую позицию ВСУ. Своим подвигом штурмовик сохранил жизни другим сослуживцам, но получил ранение, от которого впоследствии скончался.

Проститься с героем приехал российский бизнесмен Евгений Пригожин. Предприниматель поделился рассказом о Меньшикове:

«Все по-простому, не пилот, не космонавт, не герой, не танкист даже, просто обычный пехотинец. С автоматом в руках, в окопе, убил противника, попала пуля, истек кровью, пытались вытащить, не дожил, не сумел. Будет похоронен с честью — то, чего мы добивались».

Несмотря на позицию жителей Санкт-Петербурга, губернатор Беглов не разрешал хоронить героя на воинском участке. Однако Евгению Пригожину удалось настоять на том, чтобы Дмитрия Меньшикова предали земле именно там, где указал сам боец перед смертью.