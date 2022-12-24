Мнение: О совершенно неожиданном про вождя… А вы знали?

Вот так одна вроде бы «мелочь» приоткрывает суть…

Пожалуй, и правда по молодости он был неисправимым романтиком с горячим сердцем и холодной головой, мечтавшим «причинять только добро». Бороться с несправедливостью. Защищать обездоленных и обиженных.

Отсюда — и юношеские увлечения.

Отсюда — и юрфак.

И даже образчики для подражания уже и за пределами горячего юношеского возраста — самые достойные.

Вот. Чётко видно, с кого делал он жизнь будучи помощником присяжного поверенного.

Слева — знаменитый российский адвокат Фёдор Плевако, «народный», согласно молве, защитник обиженных и обездоленных.

Справа — ну вы узнали…

И куда ж эти все души прекрасные порывы подевались за какой-то десяток лет?

Кто и что их задушили?

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