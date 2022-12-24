 

От медитации с едой до разгона лимфы: 5 советов эксперта, как к новому году стать лучшей версией себя

24.12.2022, 14:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Угадайте, что является самым мощным антиоксидантом и важной деталью метаболизма? Сон! Сумасшедший ритм декабря должен строго ограничиваться сном по циркадным ритмам: в 22.00 вы в кровати, в 23.00 – вы точно спите. Используйте шторы блэкаут, беруши и маску по необходимости. За час до сна уберите синий свет экранов, оставьте в доме только лампочки желтого неяркого света. Уберите громкую музыку. И перенесите тренировки на более раннее время.

Сразу после пробуждения открывайте шторы/выходите на балкон и постойте несколько минут, чтобы свет попал на сетчатку глаза. Такой прием облегчает пробуждение.

Санне Влоет

2. Заставляйте лимфу двигаться. Корректная работа лимфатической системы не только избавляет от отеков. Она крайне важна для иммунитета, уменьшения воспалений. Ведь в ней находятся белки распада, токсины, соли, которые должны утилизироваться. Для этого нужна умеренная и стабильная нагрузка в течение дня, ежедневно. Если наши клиенты ходят в спортзал 4 раза в неделю, но остальное время сидят за компьютером, чаще всего, в качестве одной из первых мер мы просим увеличить двигательную активность в течение дня.

Жозефин Скривер

3. В каждый прием пищи включайте белки, жиры, углеводы и клетчатку.  Чем чаще в качестве углеводов вы будете выбирать овощи или термообработанные овощи, тем стройнее и бодрее вы будете к новому году. В качестве жиров выбирайте хорошее оливковое масло прямого отжима, миндальное, масло МСТ, оливки, авокадо.

Всю еду тщательно пережевывайте. Хронически плохое пережевывание приводит к избыточному бактериальному росту, синдрому дырявого кишечника, нарушению желчеоттока, сниженной кислотности желудка и многому другому. А, значит, к лишнему весу, отекам и другим последствиям.

Эмили Ди Донато

4. Практикуйте медитации с едой. Во время завтрака, обеда и ужина выделяйте себе 20 минут в тишине. Когда вы хорошо пережевываете и чувствуете вкус еды. Это суперпрактика для насыщения малыми порциями, нормализации работы ЖКТ и стрессопротекции.

Эльза Хоск

5. Подарите себе работу с хорошим интегративным специалистом, который восполнит дефициты, подберет рацион для коррекции существующих нарушений. Он улучшит ваше качество жизни и внешний вид. Это лучшая инвестиция.

Кара Делевинь


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04.22 / У нас отмена: компании начали отказываться от сотрудничества с Криштиану Роналду после скандала на матче

23.04.22 / США собираются координировать международные поставки оружия на Украину

14.04.22 / Мнение: Новые трубы

09.09.21 / Каких девушек мужчины не хотят брать замуж: категории женщин, отпугивающих противоположный пол

12.08.20 / Кинопремьеры августа: тиран Джонни Депп, шпионка Джессика Честейн, ассистентка Дакота Джонсон и другие звезды в главных новинках проката

26.06.20 / Тимоти Шаламе и Эйса Гонсалес не скрывают своих чувств на отдыхе в Мексике

03.10.20 / Новый полет фантазии на Венеру

03.12.22 / Мнение: О законности ударов по энергетике Украины

26.09.20 / В Тихом океане появляются аномальные горячие пятна, в которых гибнет все живое

05.11.22 / GT – США не стесняются жертвовать своими союзниками — и новые инициативы это подтверждают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика