От медитации с едой до разгона лимфы: 5 советов эксперта, как к новому году стать лучшей версией себя

1. Угадайте, что является самым мощным антиоксидантом и важной деталью метаболизма? Сон! Сумасшедший ритм декабря должен строго ограничиваться сном по циркадным ритмам: в 22.00 вы в кровати, в 23.00 – вы точно спите. Используйте шторы блэкаут, беруши и маску по необходимости. За час до сна уберите синий свет экранов, оставьте в доме только лампочки желтого неяркого света. Уберите громкую музыку. И перенесите тренировки на более раннее время.

Сразу после пробуждения открывайте шторы/выходите на балкон и постойте несколько минут, чтобы свет попал на сетчатку глаза. Такой прием облегчает пробуждение.

Санне Влоет

2. Заставляйте лимфу двигаться. Корректная работа лимфатической системы не только избавляет от отеков. Она крайне важна для иммунитета, уменьшения воспалений. Ведь в ней находятся белки распада, токсины, соли, которые должны утилизироваться. Для этого нужна умеренная и стабильная нагрузка в течение дня, ежедневно. Если наши клиенты ходят в спортзал 4 раза в неделю, но остальное время сидят за компьютером, чаще всего, в качестве одной из первых мер мы просим увеличить двигательную активность в течение дня.

Жозефин Скривер

3. В каждый прием пищи включайте белки, жиры, углеводы и клетчатку. Чем чаще в качестве углеводов вы будете выбирать овощи или термообработанные овощи, тем стройнее и бодрее вы будете к новому году. В качестве жиров выбирайте хорошее оливковое масло прямого отжима, миндальное, масло МСТ, оливки, авокадо.

Всю еду тщательно пережевывайте. Хронически плохое пережевывание приводит к избыточному бактериальному росту, синдрому дырявого кишечника, нарушению желчеоттока, сниженной кислотности желудка и многому другому. А, значит, к лишнему весу, отекам и другим последствиям.

Эмили Ди Донато

4. Практикуйте медитации с едой. Во время завтрака, обеда и ужина выделяйте себе 20 минут в тишине. Когда вы хорошо пережевываете и чувствуете вкус еды. Это суперпрактика для насыщения малыми порциями, нормализации работы ЖКТ и стрессопротекции.

Эльза Хоск

5. Подарите себе работу с хорошим интегративным специалистом, который восполнит дефициты, подберет рацион для коррекции существующих нарушений. Он улучшит ваше качество жизни и внешний вид. Это лучшая инвестиция.

Кара Делевинь