 

Король Карл III выселил младшего брата из Букингемского дворца

24.12.2022, 14:50, Разное
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Младший сын Елизаветы II, принц Эндрю, оскандаливший монаршую семью дружбой с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, потерял последнюю возможность реабилитировать себя в глазах правящих родственников и вернуться к прежним обязанностям в качестве члена королевской семьи. Об это сегодня заявило издание The Sun со ссылкой на проверенных информаторов, приближенных ко дворцу. Согласно их данным, герцогу Йоркскому было приказано больше не использовать Букингемский дворец в качестве офисного помещения, что фактически разорвало его последнюю связь со своей прежней жизнью в качестве работающего члена королевской семьи.

Любое присутствие во дворце официально прекращено. Король ясно дал понять: Эндрю больше не рабочий член королевской семьи. Он сам по себе,— приводит издание слова своего источника.

Сообщается, что теперь 62-летний Эндрю не сможет использовать этот адрес Букингемского дворца для переписки в будущем, а команда, которая работала с ним до компрометирующих событий, будет окончательно распущена.

Меж тем, на днях Карл III роздал новые должности. Король Великобритании наградил Кейт Миддлтон новым титулом полковника ирландской гвардии. Ранее это звание носил ее супруг, принц Уильям — титул он получил в 2011 году всего за два месяца до свадьбы с Кейт от своей покойной бабушки, королевы Елизаветы. Кстати, теперь, когда титул перешел к Кейт, он будет полковником валлийской гвардии. Наряду с Кейт и Уильямом королеву-консорта Камиллу назначили полковником гренадерской гвардии. До нее этот титул принадлежал принцу Эндрю, однако тот лишился звания из-за нашумевшего секс-скандала. королеву-консорта Камиллу назначили полковником гренадерской гвардии. До нее этот титул принадлежал принцу Эндрю, однако тот лишился звания из-за нашумевшего секс-скандала.


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