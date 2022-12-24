Мама лучше? – Личное мнение

После развода Ксения Бородина изо всех сил пытается прослыть хорошей матерью. И не просто хорошей, ей нужно доказать, что она лучше мать, чем её бывший муж — отец.



Фото: Соцсети

Курбан Омаров скромно показал семейное фото с дочкой и сыном. Ксюндель же подарила дочке серьги за, как пишут, 700 тысяч рублей.

Нужны ли ребёнку такие дорогостоящие подарки? Очевидно, нет.

Всё, что нужно ребёнку — любовь родителей. А подарки, как мне кажется, дело десятое. И даже порой вредное, если они слишком дороги.

Вот Курбан это понимает. Ксюндель — нет.

Дорогими серьгами Ксения пытается толсто намекнуть всем, что она самая лучшая мама с поляны.

Выглядит это, конечно, глупо. И жалко. И самое главное, эти усилия бесполезны. Все видят, что Курбан — хороший отец, а Ксюндель просто играет на публику.

В любом конфликте я всегда исхожу из интересов детей. И я рада, что в данном случае у общей дочери Омаровых есть прекрасный отец.

А как вы относитесь к чрезмерно дорогим подаркам детям? Нужны ли они или любовь не измеряется щедростью ценников?

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