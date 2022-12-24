Тест: угадайте советский фильм 30-х годов по кадру

Вспомните безмятежные летние каникулы в школе, когда вас отправляют в деревню, под присмотр бабушки. Суп, сваренный на печке, блины, сдобренные сметаной от соседской коровы, малина, собранная в тарелку с отколотым краешком….

А вечерами, когда купол из звезд накрывал старенький дом, вы вдвоем, слушая стрекотание цикад за окном, садились перед стареньким телевизором и погружались в фильмы, наполненные дружбой, добротой и верой в светлое будущее.

Давайте проверим, насколько внимательно Вы смотрели те фильмы! Итак, поехали!