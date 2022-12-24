 

Тест: угадайте советский фильм 30-х годов по кадру

24.12.2022, 13:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вспомните безмятежные летние каникулы в школе, когда вас отправляют в деревню, под присмотр бабушки. Суп, сваренный на печке, блины, сдобренные сметаной от соседской коровы, малина, собранная в тарелку с отколотым краешком….

А вечерами, когда купол из звезд накрывал старенький дом, вы вдвоем, слушая стрекотание цикад за окном, садились перед стареньким телевизором и погружались в фильмы, наполненные дружбой, добротой и верой в светлое будущее.

Давайте проверим, насколько внимательно Вы смотрели те фильмы! Итак, поехали!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01.22 / Автоодеяло поможет защитить двигатель от промерзания

13.08.21 / Обнаружена волшебная тумбочка: с главы ГИБДД Ставропольского края сняты обвинения в коррупции

03.07.21 / Поти – бедный богатый город в Грузии

17.06.21 / Москвичей, отказавшихся от вакцинации, заставят принять участие в программе «Дальневосточный гектар»

24.01.22 / Аналитик Михайлова раскрыла, какие приложения шпионят за пользователями

28.10.22 / “Повел себя достойно”: новые подробности уголовного дела Витаса

20.01.22 / Правильная опека – Личное мнение

18.06.22 / Турецкий курорт Бодрум столкнулся с морским загрязнением

09.09.21 / С 1 сентября на продавцов «пушкинских карт» возбудили более ста уголовных дел

18.03.21 / Дадли и Вернон Дурсли станут положительными персонажами в новой редакции «Гарри Поттера»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика