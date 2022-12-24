Кэмерон Диас вернулась к съемкам в кино после 8-летнего перерыва — и вот тому подтверждение

Спустя полгода, после того как Джейми Фокс обнародовал сенсационную новость о возвращении Кэмерон Диас на большие экраны, актриса впервые смогла поручить заботы о своей почти уже трехлетней дочери Рэддикс помощникам и снова окунуться в кинопроцесс. Подтверждение тому — свежие папарацционные снимки, на которых Диас запечатлена в Лондоне на съемочной площадке фильма “Снова в деле”.

50-летняя актриса, которая четыре года назад объявила о завершении актерской карьеры, выглядела очаровательно, когда между дублями укутывалась в красный плед. В этот день компанию на площадке Кэмерон составили виновник ее возвращения и коллега по фильму Джейми Фокс, 75-летняя Гленн Клоуз, двое детей-актеров, а так же один быстроходный катер и карета скорой помощи. Не известно, была ли последняя непосредственно задействована в съемочном процессе или врачи находились неподалеку от фургончиков кинозвезд на всякий случай — сюжет экшн-комедии, которую снимает режиссер “Несносных боссов” Сет Гордон по сценарию автора “Соседей” Брендана О’Брайена до сих пор держится секрете.

Напомним, что последний раз Диас появлялась на большом экране в 2014 году сразу в нескольких проектах – фильме “Энни”, картинах “Другая женщина” и “Домашнее видео”. С тех пор актриса успела выйти замуж за гитариста Бенджи Мэддена в 2015 году, с которым до сих пор живет тихой и уединенной жизнью. В декабре 2019 года у пары родилась дочь по имени Рэддикс, которую они также стараются не вовлекать в светскую жизнь и держат подальше от посторонних глаз.