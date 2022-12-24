Расстрел в Париже

В городе произошли массовые беспорядки после расистского убийства, совершенного в курдском культурном центре.

В Париже, в районе дома 16 на улице Энгиен, где находится Курдский культурный центр имени Ахмета Каи, около полудня 23 декабря произошла стрельба. На месте погибли два человека, еще четыре были ранены, из них двое — в критическом состоянии. Примерно через час стало известно, что один раненый скончался. Рядом с местом преступления собралось около двух тысяч курдских активистов, которые спустя примерно полтора часа устроили беспорядки, жестко атаковав полицию. В результате есть раненые. Собкор «Новой» Юрий Сафронов — с места событий.

Известно, что в районе культурного центра стрелял 69-летний француз, он был задержан на месте преступления. Полицейские источники агентства France-Presse рассказали, что задержанный — машинист поезда на пенсии, который уже ранее (в 2016-м и в декабре 2021-го) «привлекался по факту покушений на убийство».

Канал BFMTV уточнил, что год назад он устроил нападение (с саблей!) в лагере суданских мигрантов на востоке Парижа: несколько человек были ранены, один из них — тяжело.

«Данное лицо уже было известно судебным органам» из-за «двух предыдущих инцидентов», — пояснила прокурор Парижа Лор Бекко на пресс-брифинге, который она устроила недалеко от места сегодняшнего происшествия. «Машинист» был в базах правоохранительных органов и разведки, в том числе — Главного управления внутренней безопасности (DGSI).

Место преступления. Фото: ABACA / Abaca / East News

Александра Кордебар, мэр 10-го округа Парижа, рассказала, что выстрелы задели не только курдский Культурный центр, но и расположенные напротив ресторан и парикмахерскую. Очевидно, что стрельба велась на этой старой, узкой, очень оживленной улице. (Судмедэксперты работали до вечера не только в доме 16, но и во дворе дома номер 2, рядом с парикмахерской, которая находится примерно в ста метрах от Центра).

Сельма Аккая, курдская журналистка и активистка, присутствовавшая во время нападения, сказала AFP, что среди раненых — «известный курдский певец»*.

«Мы видели, как пожилой белый гражданин пришел и устроил стрельбу в курдском Культурном центре, затем он пошел в парикмахерскую по соседству», на углу с улицей Cour des Petites Ecuries. «Мы укрылись в ресторане», — рассказал агентству помощник управляющего рестораном Pouliche, который находится почти напротив Культурного центра.

Известно, что убийца при задержании был ранен и доставлен в больницу, рассказал приехавший в 15.30 на место преступления глава МВД Жеральд Дарманен. «Убийца явно действовал в одиночку», — уточнил министр, устроивший короткий брифинг перед журналистами, собравшимися в 100 метрах от места трагедии.

Глава МВД Жеральд Дарманен. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

В оправдание того, что человек, который ранее уже дважды задерживался за попытку убийства, но оказался на свободе, министр сказал: он «не был в досье S» (куда заносят экстремистов и террористов).

Известно, что этого человека не держали под стражей еще и потому, что на первый приговор он подал апелляцию, а по факту второго преступления («сабельной атаки» на мигрантов в конце 2021 года) было открыто предварительное расследование. В итоге этот человек, находившийся в предварительном заключении, был освобожден чуть меньше двух недель назад, 12 декабря, и «помещен под судебный надзор».

«Он не был известен спецслужбам, ни DGSI, ни парижскому управлению разведки, ни территориальной разведке, ни тюремным спецслужбам в связи с радикализацией», — сказал министр, опровергая переданную ранее «источниками в полиции» информацию.

Министр внутренних дел также призвал «сохранять осторожность» по поводу возможных «политических мотивов» нападавшего. По словам министра, убийца «не был в досье как ультраправый».

Расследование сегодняшнего преступления начато по фактам убийства, умышленного убийства и «насилия при отягчающих обстоятельствах». Расследование поручено криминальной бригаде парижской судебной полиции. После допроса задержанного, антитеррористическая прокуратура должна принять решение, будет ли начато дело и по факту терроризма.

«Не понятно [пока}, совершил ли убийца [свое преступление] специально против курдов», — сказал глава МВД, подчеркнув, что

«в то же время очевидно, что его мотивом было нападение на иностранцев».

Курды. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Две тысячи курдов, собравшиеся за полицейским оцеплением, недалеко от ворот Сен-Дени, на улице Фобур-Сен Дени, примерно в двухстах метрах от министра и журналистов, скандировали лозунги в течение всего его выступления (в том числе «Эрдоган убийца»). Через пару минут после того, как министр уехал, протестовавшие прорвали полицейское оцепление и устроили беспорядки. В полицию летели камни, бутылки, бейсбольные биты, стулья, металлические щиты, куски асфальта. Известно, что среди полицейских есть раненые (момент, когда одного из них в бессознательном состоянии несли его коллеги, попал на видео «Новой»).

Полиция ответила слезоточивыми гранатами и дымовыми шашками.

В 18.15 часов (20.15 МСК), когда была закончена эта заметка, столкновения курдов с полицией все еще продолжались.

Президент Макрон пояснил через твиттер, что «курды Франции стали объектом гнусного нападения в самом центре Парижа» и подчеркнул, что думает о «жертвах, людях, которые борются за жизнь, их семьях и близких».

Прокуратура Парижа заявила, что «погибли гражданка и двое мужчин». Еще трое мужчин получили ранения, один из них — «в тяжелейшем состоянии».

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой газеты»

Фото: Lewis Joly / AP / TASS

Фото: Lewis Joly / AP / TASS

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