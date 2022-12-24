 

В Сети появилось видео, как украинцев якобы забирают на военную службу прямо из клубов и баров

24.12.2022, 11:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мобилизация в Украине набирает обороты. СМИ публикуют видео, как мужчин в этой стране забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.

Видео публикует «Царьград».

«Уважаемые призывники и господа уклонисты, ну вы поняли!» – приводит телеканал комментарий жителя Харькова.

В середине декабря в минобороны Украины заговорили о необходимости новой волны мобилизации из-за больших потерь ВСУ на фронте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.21 / Китай перестал отправлять товары в Литву

24.01.21 / По факту обливания полицейских краской на акции в Москве начата проверка

01.06.22 / Присяжные в США признали Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа

20.04.21 / МИД: Говорить о месте и времени возможной встречи Путина и Байдена рано

04.04.21 / Володин предупредил Украину о серьезных последствиях заявлений о Донбассе

31.12.21 / Курс рубля незначительно снизился к доллару и резко вырос к евро за год

09.06.21 / Во вращении Земли замечены аномалии

29.07.20 / Негатив в адрес Луческу со стороны “Шахтера” подтверждает, что в “Динамо” сделали правильный выбор – дочь Лобановского

02.11.21 / В компании Intel обещают выпустить процессоры нового поколения

03.08.20 / Монеты с изображением Махатмы Ганди собрались чеканить в Британии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика