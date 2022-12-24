В Сети появилось видео, как украинцев якобы забирают на военную службу прямо из клубов и баров

Мобилизация в Украине набирает обороты. СМИ публикуют видео, как мужчин в этой стране забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.

Видео публикует «Царьград».

«Уважаемые призывники и господа уклонисты, ну вы поняли!» – приводит телеканал комментарий жителя Харькова.

В середине декабря в минобороны Украины заговорили о необходимости новой волны мобилизации из-за больших потерь ВСУ на фронте.

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