В Сети появилось видео, как украинцев якобы забирают на военную службу прямо из клубов и баров
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Мобилизация в Украине набирает обороты. СМИ публикуют видео, как мужчин в этой стране забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.
Видео публикует «Царьград».
«Уважаемые призывники и господа уклонисты, ну вы поняли!» – приводит телеканал комментарий жителя Харькова.
В середине декабря в минобороны Украины заговорили о необходимости новой волны мобилизации из-за больших потерь ВСУ на фронте.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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