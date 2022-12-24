 

Число погибших в кемеровском доме престарелых выросло до 22 человек

24.12.2022, 11:45, Новости дня
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Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово выросло до 22 человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно последним данным, в ходе осмотра места происшествия найдены останки еще двух человек, общее число погибших выросло до 22, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Общее число пострадавших – шесть человек, двое из них госпитализированы.

Отмечается, что председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Кемеровскую область для оказания практической помощи в расследовании криминалистов центрального аппарата и сотрудников Судебно-экспертного центра СК России.

Дело возбуждено по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В ночь на субботу в кемеровском доме престарелых погибли 20 человек. Местные власти сообщили, что, предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при топке печи.

Владельцем дома престарелых, по данным прессы, оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. договор на эксплуатацию приюта истек летом 2022 года. Владелица здания Оксана Горнева заявила, что со Смирновым был заключен договор аренды с последующим выкупом для личного проживания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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