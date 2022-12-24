 

В Молдавии приняли спецмеры для пополнения резерва дров

24.12.2022, 11:45, Новости дня
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Для пополнения резерва дров в Молдавии республиканская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение, по которому агентство «Молдсилва» должно заключить прямые контракты о покупке-продаже дров c национальным управлением лесом «Ромсилва».

В решении комиссии говорится, что дрова распределят по территориальным лесхозам в зависимости от количества заявок населения, информирует радио Sputnik в Telegram.

При этом разрешается продажа дров местным и зарубежным общественным организациям для поддержки социально незащищенных домохозяйств, семей или центров размещения беженцев.

В целях обеспечения реализации древесной массы по более низкой цене ввоз древесины будет освобожден от платы за фитосанитарные услуги и ввозной пошлины.

Напомним, Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Власти страны намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии. В республике взлетел спрос на дрова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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