Придется тащить на себе: Варум крупно поплатилась за расставание с Агутиным

Слухи о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум с каждым днем обрастают новыми подробностями. Очередным пазлом к общей картине стал тот факт, что артисты перестали выступать на сцене дуэтом.

Продюсер Сергей Лавров рассказал, по какой причине музыкантов больше не видят вместе не только в частной жизни, но и на профессиональном поприще. Музыкальный деятель отметил, что Агутин потерял львиную долю былой востребованности. Теперь супруге вокалиста приходится справляться своими силами.

“Гонорар — 20 тысяч евро — это полтора миллиона рублей. Раньше гастролировали вместе, поскольку сейчас Агутина не так хорошо берут, не надо еще Варум тащить прицепом. Она делает сольные концерты. Да, дешевле, чем Леня”, — цитирует эксперта blitz.plus.

Напомним, ранее появились слухи о том, что в 2023 году Леонид Агутин планирует окончательно оставить Анжелику Варум. В начале января певец отправится на гастроли в одиночестве. Провести праздник совместно супруги смогут лишь один день.

Судачат, что решение о разводе с Анжеликой Варум он принял уже давно. Артист периодически напоминает поклонникам, что семью разрушать не собирается, а жену ценит.