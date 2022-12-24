В Сети показали первые изображения смартфона Honor X7a

В Сети появились первые официальные изображения грядущей новинки от компании Honor. X7a станет бюджетным смартфоном с емкой батареей о объемным накопителем.

Рендер новинки Honor X7a выложил на странице своего профиля в одной из соцсетей известный инсайдер Стив Хеммерстоффер, публикующийся под никнеймом OnLeaks. Обозреватель технологических инноваций утверждает, что устройство от бывшего суббренда китайской Huawei получит вместительную батарею на 5,23 тысячи мАч. При этом информации о мощности зарядного устройства и времени, которое требуется для восполнения энергии аккумулятора с 0 до 100%, пока нет.

Быстродействие и производительность Honor X7a обеспечивает аппаратная платформа на основе Helio G37 от MediaTek. Дополняет процессор, увеличивая многозадачность аппарата, чип оперативной памяти емкостью в 4 гигабайта. Контент любого рода пользователь сможет хранить на внутреннем 128-гигабайтном накопителе, при этом в продажу могут поступить также модификации с более объемными чипами.

Работать Honor X7a будет на фирменном интерфейсе, основанном на двенадцатом поколении операционной системы Android. IPS-дисплей диагональю в 6,7 дюйма оснащен каплевидным вырезом для фронтальной камеры на 8 миллионов точек. При этом экран получил разрешение 1600 на 720 пикселей, его стандартная кадровая частота равна 60 Герцам. Основной блок фото-видео-камер состоит из главного датчика на 50 мегапикселей и дополнительных сенсоров, пара из которых 2-мегапиксельные и один на 5 Мп. Дактилоскоп производитель вынес на боковую грань, весит девайс 196 граммов. Информации об официальной презентации Honor X7a пока нет, как и каких-либо других подробностей относительно его характеристик.