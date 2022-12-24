Тимур Родригез «сыграл свадьбу» с Юлией Паршутой

Шоумен Тимур Родригез на шоу «Дуэты» «сыграл свадьбу» с Юлией Паршутой. Шоумен и певица исполняли вместе хит Private emotion из репертуара Рики Мартина.

На телеканале «Россия-1» продолжается конкурс «Дуэты», в котором звезды отечественного шоу-бизнеса вместе исполняют зарубежные и российские шлягеры. В новом выпуске, вышедшем на экраны вчера и ставшим финальным в ярком шоу, в качестве певческой пары выступили Тимур Родригез и Юлия Паршута.

Шоумену и экс-участнице группы «Инь-Янь» досталась композиция из репертуара Рикки Мартина под названием Private emotion. Артисты оригинально отнеслись к оформлению номера, прямо на сцене «сыграв свадьбу». Со слов Тимура Родригеза, который является частым гостем разнообразных передачь на телевидении и YouTube-каналах, он уже перестал пытаться угадать своих партнерш по шоу «Дуэты». В прошлый раз он пел легендарный хит Рэя Чарльза Heat the Road Jack с Анной Седоковой.

Интересно, что как Родригез, так и Юлия Паршута не договаривались, какой именно наряд будет на них. Однако черный свадебный костюм жениха и белоснежное платье невесты оказались очень гармоничными и подходили друг другу. При этом обе звезды до последнего не могли понять, кто стоит за стенкой, поэтому увидев друг друга, они удивились. Паршута даже не смогла сдержать своего восторга и завизжала от радости. Выйдя на сцену вместе, пара открыто демонстрировала чувства друг к другу. Гармоничность исполнителей не оставили без внимания и ведущие шоу, отметив, как они сочетаются не только голосами, но и внешне.