Бывшая жена Сергея Бондарчука стала мамой в четвертый раз

Спустя полтора года после рождения сына Миши, который появился на свет летом прошлого года, 33-летняя Тата Мамиашвили (в прошлом Бондарчук а ныне Фролова) снова стала мамой — в минувшую пятницу в московской клинике ЦКБ она родила своему супругу, 31-летему Филиппу Фролову, еще одного наследника. Из радостного события счастливы родители не стали делать секрета. В тот же день Тата поделилась в соцсетях парой снимков из роддома, сделанных до и после родов. На одном из них улыбающийся папа лично присутствовавший при родах, держит младенца — лицо крохи, правда, пока осталось за кадром.

Мы сделали это! Добро пожаловать, сыночек, Кирилл Фролов! Мы все тебя очень ждали. спасибо, Любимый мой Филипп, сила моя. только вместе, только общей мощью и любовью. Комплект собран, — написала Тата, у которой помимо годовалого Миши, первого общего ребенка с Филиппом, есть еще двое дочерей, рожденных в браке с Сергеем Бондарчуком.

Филипп тоже не мог остаться безучастным. В своей аккаунте он по традиции опубликовал бирку из роддома:

Кирилл Фролов! У меня два сынишки! — написал Филипп под снимком.

А после добавил главные слова в адрес любимой:

Тата, ты мой герой моя жизнь, фантастическая, самая сильная девочка на свете. Набор в группу закрыт, у нас джекпот-комплект.

Напомним, об отношениях сооснователя актерского агентства Art Pictures Junior Таты Мамиашвили и продюсера и сценариста Филиппа Фролова стало известно летом 2020 года. 19 июля Тата поздравила Филиппа с днем рождения в сети, опубликовав первое совместное фото и сделав подпись:

С днем рождения, мой!

А в ноябре 2020-го влюбленные поженились. Тайная и камерная свадьба, где присутствовали только самые близкие, прошла в Санкт-Петербурге. Для Таты этот брак второй. В 2019 году Мамиашвили развелась со своим первым мужем Сергеем Бондарчуком после семи лет брака, в котором родились две дочери – Маргарита и Вера. Якобы заявление на развод подала Тата, причина такого решения неизвестна. Споров по поводу раздела имущества и опеки у них не возникло. Дочери Таты Мамиашвили и Сергея Бондарчука живут с мамой, но часто видятся с отцом.