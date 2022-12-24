 

«Новая газета» прерывает молчание!

24.12.2022, 10:27, Разное
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Мы выпустили итоговый выпуск «Новой» — №33 (3333) от 23 декабря 2022 г. Это наш первый номер с 28 марта 2022 года.

Его можно было бы назвать новогодним, если бы не такой год… Поэтому назовем его итоговым — по отношению к самому сложному году в 30-летней истории «Новой газеты» и современной ей России.

Купить можно на нашем сайте 👉 https://novayagazeta.shop/new2022

Следующий номер обязательно будет, и 30 лет мы обязательно отметим! Оставайтесь с нами

Источник: Новая газета


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