«Новая газета» прерывает молчание!

Мы выпустили итоговый выпуск «Новой» — №33 (3333) от 23 декабря 2022 г. Это наш первый номер с 28 марта 2022 года.

Его можно было бы назвать новогодним, если бы не такой год… Поэтому назовем его итоговым — по отношению к самому сложному году в 30-летней истории «Новой газеты» и современной ей России.

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Следующий номер обязательно будет, и 30 лет мы обязательно отметим! Оставайтесь с нами



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