 

Двое пострадавших: На трассе в Башкирии столкнулось два грузовика

24.12.2022, 9:42, Разное
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На одной из трасс Башкирии произошло ДТП с участием двух грузовиков. Оба пострадавших водителя фур обратились за медицинской помощью.

Об аварии в Башкирии пишет на своей странице в одном из мессенджеров глава ГИБДД республики. Со слов Владимира Севостьянова, дорожно-транспортное происшествие случилось на дороге, связывающей Самару, Уфу и Челябинск. По какой-то причине, выехав на встречную полосу, столкнулись два грузовых автомобиля, Mersedes и MAN.

Аварию зафиксировали на участке на участке 1614 километра в Салаватском районе аватотрассы в вечернее время. В результате ДТП пострадали водители обоих грузовиков, мужчины возрастом 20 и 21 года. О серьезности полученных ими повреждений информации пока нет, известно, что обоим оказана медицинская помощь.

На данный момент специалисты государственной автоинспекции выясняют все подробности случившегося. По результатам расследования далее будут сделаны выводы и предприняты соответствующие меры о привлечении к ответственности виновника ДТП. Из-за сложных погодных условий в Башкирии за вчерашние сутки столкновение фур было не единственным случаем аварии. Всего за день зафиксировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек и 2 человека погибли.


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