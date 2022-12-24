 

«Ваши религии всё равно обе неправильные» – Папа Римский призвал к миру между Пакистаном и Индией

24.12.2022, 9:33, Разное
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Папа Римский Франциск призвал к миру между Пакистаном и Индией – он напомнил, что обе эти страны не имеют никаких реальных причин, чтобы враждовать, поскольку их население ждёт одинаково безутешная судьба после смерти.

Выступая с проповедью-докладом на сессии Управления по делам мира и безопасности ООН, Франциск подчеркнул: нет смысла воевать за границы, поскольку в царстве божием границ не будет, а индусы и пакистанцы, ко всему прочему, туда вообще не попадут.

– Какой смысл воевать между собой и поднимать своих богов на знамёна, если ваши религии всё равно обе неправильные? – удивился глава католической церкви. – Я обращаюсь к народам Индии и Пакистана: так или иначе, но вы в одной лодке. Не устраивайте друг другу ад при жизни, вы и так встретитесь в аду после смерти.

Реплика Папы вызвала гневную реакцию со стороны делегаций обеих упомянутых стран. Они даже заявили о намерении подготовить совместную протестную декларацию – это первое взаимодействие между ними на уровне ООН за 52 года. Представитель Индии, в частности, сказал, что тоже мог бы выступать с позиций индуизма и утверждать, что Франциск в следующей жизни родится червяком.

– Кто на что учился, – заметил в ответ Папа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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