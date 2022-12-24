«Оснований для отбоя тревоги нет» — глава немецких промышленников рассказал об угрозе дефицита газа в Германии

Эта зима может выдаться суровой для Германии, так что исключать дефицита газа нельзя, заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм. При этом нехватка голубого топлива не станет просто неудобством, а нанесёт промышленности серьёзный ущерб, подчеркнул он. К тому же гражданам ФРГ предстоит пережить не только этот отопительный сезон, но и следующий, на стыке 2023-2024 годов, а для этого нужно будет снова заполнять хранилища, передаёт его слова Süddeutsche Zeitung.



AP

Угроза дефицита газа в Германии ещё не ликвидирована, заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм. «Оснований для отбоя тревоги нет, — передаёт его слова Süddeutsche Zeitung. — Никто не может исключать, что нас ждёт суровая зима. Поэтому необходимо, чтобы предприятия, граждане, а также государство экономили энергию, где и когда это только возможно».

«Всегда было ясно, что есть два больших фактора неопределённости: погода и то, какое количество энергии нам нужно экспортировать нашим европейским соседям, сейчас главным образом во Францию. Ультимативный стресс-тест — это не теория, а реальность этой и следующей зимы. Нам нужно пережить эту зиму, потом снова заполнить хранилища и выстоять следующую зиму. Всё ещё не закончено».

При этом Руссвурм предупредил, что дефицит газа в стране станет не просто «неудобством»: «Принудительные отключения электричества на предприятиях нанесут серьёзный ущерб». К тому же в целях экономии производство в государстве было существенно сокращено, отметил он: «Это позволяет экономить газ, но это последнее, в чём нуждается такая промышленно развитая страна, как Германия».

Глава BDI также напомнил, что для отопительного сезона на стыке 2023-2024 годов необходимо будет снова заполнить газовые хранилища до уровня ноября этого года. «Реальный стресс-тест ещё впереди. Ведь нам нужно наладить снабжение из других источников, а не из России. Все СПГ-терминалы, которые планируется построить, нужно подключить к сети, — объяснил Руссвурм. — Для безопасного энергоснабжения нам нужно найти других международных партнёров, которые готовы поставить нам достаточное количество газа. И в конечном счёте мы должны также стабилизировать ситуацию с добычей газа внутри страны».

Глава немецких промышленников также призвал Берлин поспешить с переходом на альтернативные источники энергии: «Политики в первую очередь должны создать оптимальные рамочные условия для необходимых инвестиций. Совершить энергетический поворот Германии мешает не отсутствие воли, а проблемы с реализацией и различными региональными предпочтениями. Необходимые политические и регуляторные изменения происходят слишком медленно. Так что развитие возобновляемых источников энергии должно проходить в гораздо более быстром темпе, чем раньше… За счёт одних только высоких амбиций немецкого правительства новый ветряк не построить. Декарбонизации получится добиться только в том случае, если всё будет идти как по маслу».