 

Ковид и наркотики сократили продолжительность жизни в США до рекордно низких показателей

24.12.2022, 7:45, Разное
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Средняя продолжительность жизни американцев в 2021 году составила 76,4 года, что соответствует уровню 25-летней давности. До пандемии она была 78,8 года. Однако коронавирус далеко не главная причина такого падения показателей, пишет Politico.


AP

Согласно новым данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ожидаемая продолжительность жизни в Соединённых Штатах упала в прошлом году до самого низкого уровня с 1996 года, продолжив тенденцию к снижению, которая началась в 2020 году, пишет Politico.

Значительную роль в этом сыграла эпидемия от COVID-19, которая, по словам главы Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками Норы Волков, вызвала «эффект домино», усугубив и без того очень серьёзную проблему смертности от передозировки.

И это, по мнению экспертов, должно стать тревожным звонком для правительства, поскольку сильно влияет на здоровье американского общества.

Как отмечает Politico, люди, родившиеся в 2021 году, могут дожить лишь до 76,4 года, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 78,8 года. Таким образом, сводятся на нет достижения целого поколения. И это драматический поворот для США, где ожидаемая продолжительность жизни росла с начала XX века.

Однако эпидемия COVID-19 сильно перегрузила национальную систему здравоохранения, и смертность от этого заболевания вышла на третье место после осложнений на сердце и рака.
К тому же, как отметила Нора Волков, пандемия привела к социальным изменениям, которые сделали людей более уязвимыми к приёму наркотиков как к средству утешения.

Так, по данным издания, только за 2021 год зафиксировано более 106 тыс. смертей от передозировки наркотиков, что на 16% выше по сравнению с предыдущим годом. Причём смертельные передозировки замечены практически во всех этнических группах американцев, но больше таких случаев среди американских индейцев, уроженцев Аляски и темнокожих.

Также произошёл резкий скачок числа смертей от «непреднамеренных травм». В эту категорию входят передозировка, гепатит, осложнения, вызванные ожирением, а также злоупотребление алкоголем и связанные с этим заболевания печени. 

Причём выше всего уровень смертности по таким причинам среди американских индейцев и жителей Аляски, особенно женщин. Их продолжительность жизни упала до 65,2 года. На втором месте — белые американцы, говорится в публикации Politico. 


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