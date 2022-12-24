 

Семейным праздникам американцы предпочтут тишину и уединение

24.12.2022, 7:45, Разное
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Американцы уже не так жаждут проводить праздники с семьями, как раньше, показало новое исследование. Как пишет WION, одним не нравится шум, других раздражают родственники или вмешательство в личную жизнь. В целом большинство вообще не прочь отдохнуть от семейных посиделок.

Праздники означают встречи с родственниками и радость от совместного праздничного ужина. Однако, согласно последним опросам, американцы хотели бы отдохнуть от семейных посиделок. Исследование показало, что респонденты проводят с семьёй в среднем максимум четыре часа.

Почти 47 процентов американцев любят путешествовать для встреч с роднёй, но вот проводить с ними время — не особо. Опрос также показал, что почти 75 процентов хотели бы и вовсе отдохнуть от сборищ. При этом многие готовы придумать повод ускользнуть при необходимости.

Спонсором опроса выступила сеть Motel 6. Что интересно, 25 процентов опрошенных признали, что, бывает, прячутся в домах родственников во время встреч. 

Вы спросите, почему так? Исследователи постарались найти ответ и на этот вопрос. Оказывается, большинство из тех, кто согласился увидеться с роднёй, считают, что это может привести к стрессу. Некоторых не устраивает устройство спальных мест в гостях, других раздражает излишний шум.

Из 2 тысяч американцев, принявших участие в опросе, 22 процента уверены, что поездка в гости к родственникам лишает их тайны частной жизни. А другие 20 процентов и вовсе признают, что некоторые члены семьи их раздражают. 18 процентов жалуются на излишний шум и толкотню в доме. 

Возможно, это исследование показывает, что люди больше не жаждут общества? Или то, насколько загруженной и напряжённой стала наша повседневная жизнь? Так или иначе, не похоже, что опрашиваемые вообще хотят проводить время со своими родственниками. 

Дата выхода в эфир 21 декабря 2022 года.

 


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