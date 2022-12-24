Шведов предупредили о перебоях со светом и посоветовали готовиться к худшему

Министр энергетики Швеции Эбба Буш заявила, что энергообеспечение страны настолько нестабильно, что этой зимой не исключены перебои со светом. Как передаёт TV 2, Буш добавила, что шведы должны быть «готовы к худшему», и посоветовала обзавестись радиоприёмником на батарейках и фонариками, а также запастись водой и консервами.



AP

Шведов может ждать нешуточный энергетический кризис. Как передаёт TV 2, министр энергетики Эбба Буш заявила, что энергообеспечение Швеции настолько нестабильно, что этой зимой не исключены перебои со светом. В связи с этим она призвала шведские семьи лучше подготовиться к возможному кризису.

«Январь и февраль — сложные месяцы. Мы знаем, что зима всегда тяжёлая. Сейчас ситуация тоже серьёзная, и на фоне высоких цен на электроэнергию есть риск отключений», — сказала Эбба Буш.

Министр энергетики добавила, что шведы должны быть «готовы к худшему», и посоветовала обзавестись радиоприёмником на батарейках и фонариками, а также запастись водой и консервами.

По данным Министерства энергетики Швеции, отключения, скорее всего, продлятся не больше нескольких часов. При этом министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин сказал, что власти надеются предупреждать об отключениях заранее — за несколько дней.

«Но в худшем случае мы не сможем предугадать, когда свет пропадёт и когда вернётся», — оговорился он.

Как отмечает канал, эти заявления прозвучали вскоре после того, как крупнейший в Швеции ядерный реактор на АЭС в Оскарсхамне был остановлен на десять дней из-за ремонтных работ.

Буквально неделю назад шведское правительство попросило сограждан экономить свет, потому что обеспокоилось выработкой электроэнергии. Но тогда национальная энергетическая компания Svenska Kraftnät заверила, что неизбежных отключений ничто не предвещает.