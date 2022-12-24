 

Шведов предупредили о перебоях со светом и посоветовали готовиться к худшему

24.12.2022, 6:15, Разное
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Министр энергетики Швеции Эбба Буш заявила, что энергообеспечение страны настолько нестабильно, что этой зимой не исключены перебои со светом. Как передаёт TV 2, Буш добавила, что шведы должны быть «готовы к худшему», и посоветовала обзавестись радиоприёмником на батарейках и фонариками, а также запастись водой и консервами.


AP

Шведов может ждать нешуточный энергетический кризис. Как передаёт TV 2, министр энергетики Эбба Буш заявила, что энергообеспечение Швеции настолько нестабильно, что этой зимой не исключены перебои со светом. В связи с этим она призвала шведские семьи лучше подготовиться к возможному кризису.

«Январь и февраль — сложные месяцы. Мы знаем, что зима всегда тяжёлая. Сейчас ситуация тоже серьёзная, и на фоне высоких цен на электроэнергию есть риск отключений», — сказала Эбба Буш.

Министр энергетики добавила, что шведы должны быть «готовы к худшему», и посоветовала обзавестись радиоприёмником на батарейках и фонариками, а также запастись водой и консервами.

По данным Министерства энергетики Швеции, отключения, скорее всего, продлятся не больше нескольких часов. При этом министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин сказал, что власти надеются предупреждать об отключениях заранее — за несколько дней.

«Но в худшем случае мы не сможем предугадать, когда свет пропадёт и когда вернётся», — оговорился он.

Как отмечает канал, эти заявления прозвучали вскоре после того, как крупнейший в Швеции ядерный реактор на АЭС в Оскарсхамне был остановлен на десять дней из-за ремонтных работ.
Буквально неделю назад шведское правительство попросило сограждан экономить свет, потому что обеспокоилось выработкой электроэнергии. Но тогда национальная энергетическая компания Svenska Kraftnät заверила, что неизбежных отключений ничто не предвещает.


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