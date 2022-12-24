«Нанесёт ответный удар» — Япония отказывается от принципа военной сдержанности

Правительство Японии больше не придерживается принципа сдержанности во внешней политике по причине угрозы нападения со стороны Китая, пишет Foreign Affairs. Объявленное на прошлой неделе наращивание военной мощи страны свидетельствует о существенном отходе от многолетней японской концепции «оборонительной обороны», закреплённой в Конституции. Теперь в случае вооружённого конфликта Токио не будет полагаться исключительно на противоракетную оборону, а станет готов нанести ответный удар.



AP

16 декабря Япония сделала важный шаг к тому, чтобы стать «полноценной» мировой державой после одобрения кардинальных изменений в своей многолетней политике военной сдержанности. В соответствии с новой стратегией национальной безопасности, Япония удвоит военные расходы, увеличив оборонный бюджет примерно на $315 миллиардов в течение следующих пяти лет. Более того, японцы разрабатывают концепцию нанесения ответных ударов по вражеской территории, что является значительным отходом от предыдущего курса страны, пишет журнал Foreign Affairs.

Такие движения сигнализируют о глубокой трансформации, отмечает автор статьи. В течение многих лет Япония обладала демографическим, экономическим и технологическим потенциалом, чтобы стать великой державой: она играет заметную роль в глобальном управлении, развитии и многих других аспектах международной политики. Однако в военном отношении Токио традиционно ограничивал свою деятельность многосторонним миротворчеством и американо-японским альянсом, а расходы на оборону не превышали 1% ВВП.

Военная сдержанность лежала в основе политики национальной безопасности Японии со времён Второй мировой войны. Во время холодной войны сменявшие друг друга японские правительства подавляли влияние военных в политике и избегали военного государственного управления. Несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов и призывы некоторых внутренних политических сил, официальный Токио не решался на усиление оборонного потенциала в связи с послевоенной японской концепцией «оборонительной обороны», согласно которой вооружённые силы страны должны быть настроены исключительно на самооборону. Крайне сдержанная политика Японии в области безопасности включала в себя запрет на ракеты большой дальности, десантно-высадочные средства и авианосцы, пишет Foreign Affairs.

Однако объявленная японским правительством новая стратегия национальной безопасности, включающая удваивание расходов на оборону, представляет собой разительное изменение. В ответ Китай и ряд других стран обвинят Японию в том, что она возвращается к милитаризму. По мнению автора статьи, «внушительные новые вызовы» в Азии привели к историческому сдвигу в военной доктрине Японии. Китай активно наращивает как обычные, так и ядерные вооружения, а китайские самолёты и военные корабли часто незаконно вторгаются в японские территориальные воды. Более того, Пекин всё чаще угрожает Тайваню, чью автономию Япония поддерживает и считает решающей для собственной безопасности.

Другим вызовом безопасности Японии является Северная Корея, которая в разы увеличила темпы испытаний ракет. С 2006 года Пхеньян провёл шесть ядерных испытаний. От арсенала, который раньше содержал лишь несколько небольших атомных бомб, Северная Корея пришла к значительному прогрессу в разработке гораздо более мощного термоядерного оружия и недавно изменила свою ядерную доктрину, позволяющую ей наносить упреждающие удары с применением тактического ядерного оружия на поле боя, отмечает издание Foreign Affairs.

Как сообщается, украинский конфликт также изменил восприятие японцев, которые поддержали антироссийские санкции, а «успешная защита Украины» от российских войск довела до сознания общественности необходимость военной готовности к возможному нападению.

С 1958 года военный бюджет Токио составлял примерно 1% ВВП, что символизировало сдержанную политику национальной безопасности. Однако растущие угрозы со стороны соседей подтолкнули японское правительство внести изменения в свою политику безопасности, что приведёт к увеличению оборонного бюджета с нынешних $54 миллиардов до $80 миллиардов в 2027 году. Таким образом, Япония выйдет на третье место в мире с нынешнего девятого по военным расходам, уступая только Соединённым Штатам и Китаю, и обгонит Индию, Саудовскую Аравию и крупные европейские державы, указывает Foreign Affairs.

Автор материала утверждает, что растущий ракетный потенциал Китая и Северной Кореи приводит к тому, что Токио не полагается исключительно на противоракетную оборону, но и на использование возможного «контрудара». В случае вооружённого конфликта в Корее или на Тайване противник, скорее всего, нацелится на японские базы, чтобы вывести из строя используемые американскими войсками ключевые авиабазы. Правительство Японии опасается, что существующая система противоракетной обороны страны устарела, и поэтому правительство обращается к концепции нанесения ответного удара.

Издание напоминает, что Токио также намерен закупить у США 500 крылатых ракет Tomahawk, которые позволят Японии поражать цели в Северной Корее и в близлежащих районах Китая.