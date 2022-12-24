 

Дед в шоке: снявшая одежду внучка Боярского еле уместила богатство в бюстгальтер

24.12.2022, 6:07, Разное
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Практически все члены семьи прославленного “мушкетера” – звезды отечественного театра и кинематографа. Лишь единицы нашли себя в другой сфере. Сын актера Сергей, к примеру, ударился в политику. Не пошла по стопам Михаила Боярская и его внучка Екатерина.

Интересно, что сам он когда решил, каким будет будущее наследницы: артист хотел, чтобы внучка была далека от мира шоу-бизнеса, окончила какой-нибудь университет и завела семью. Но от того, какой выросла Екатерина, дед наверняка в шоке! Конечно, актрисой она не стала, но к шоу-бизнесу все же приблизилась.

Внучка Михаила Боярского решила связать свою жизнь с музыкой. Впрочем, с внешностью девушки было бы странным не увидеть ее среди звезд. Поклонники нередко отмечают, что наследница актера выросла не только настоящей красавицей, но обладательницей внушительного размера грудью!

Конечно, девушка уже записывает свои песни, а время от времени радует народ откровенным снимками, на которых снимает одежду и демонстрирует свои прелести. Не пропадать же добру! У начинающей певицы уже образовался свой фан-клуб, правда, пока не ясно, чему именно его члены поклоняются больше – таланту или богатству внучки Михаила Боярского, которое еле умещается в бюстгальтер!


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