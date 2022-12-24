Задержала полиция: Нелегально получивших гражданство Пугачеву и Галкина* скрутили в Израиле

Недавно в прессе появилась информация о том, что звездная чета получила гражданство Земли Обетованной нелегально – такие разговоры пошли после расследования на этот счет на израильском телевидении. Однако сюжетом эта история с гражданством Аллы Пугачевой и Максима Галкина* не закончилась.

Как рассказал звездный сплетник Антон Суворкин, в стране началось другое расследование – уже со стороны отдела по борьбе с мошенничеством. После привлечения внимания к гражданству звездной четы и Ксении Собчак полиция Тель-Авива задержала троих сотрудников МВД и двух частных посредников, которых подозревают в махинациях с оформлением документов.

Блогер объяснил, что по местным правилам Алла Пугачева, Максим Галкин* и Ксения Собчак должны были получить сначала временное гражданство на год, а потом уже на пять лет. Однако первый шаг они пропустили, получив документ на длительный срок. Антон Суворкин не сомневается, что после всех этих незаконных делишек знаменитых супругов лишат паспортов.

Очевидно, что в Россию они вернуться не смогут, а значит все эти переполохи с расследованиями, условно говоря, скрутили Аллу Пугачеву и Максима Галкина* – у них связаны руки, ведь беззаботная жизнь в Израиле может закончиться, а на родине уже закончилась.

*Признаны иностранными агентами, согласно решению Минюста РФ.