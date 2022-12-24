 

Предложение квартир в небоскребах удвоилось

24.12.2022, 4:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За последние пять лет на рынке новостроек класса “бизнес” в Москве удвоилось количество корпусов-небоскребов, высота которых составляет более 100 м (от 30 этажей). Сейчас продажи ведутся в 27 корпусах.

Почти в два раза выросла и средняя стоимость «квадрата» в небоскребах, достигнув к декабрю 424 тыс. рублей.

Самые доступные цены среди высотных проектов действуют в 51-этажном корпусе в составе ЖК City Bay от компании MR Group в районе Покровское-Стрешнево. Средняя цена кв. м здесь составляет 334 тыс. рублей. Завершение строительства намечено на начало 2025 года.

Средняя цена кв. м в 357 тыс. рублей зафиксирована в самом высоком и уже построенном столичном проекте – 57-этажном квартале Wellton Towers от группы “Крост” в районе Хорошево-Мневники.

На третьем месте оказался 47-этажный ЖК Wave от группы ЛСР в районе Москворечье-Сабурово. Средняя цена кв. м здесь – 369 тыс. рублей. Строительство будет завершено в первой половине 2026 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08.22 / Польский генерал призвал не восстанавливать Донбасс и рассказал о «непростительной ошибке» Киева

05.12.22 / “Я потрясена”: Кейт Уинслет похвалила актерские способности 22-летней дочери

09.07.22 / Байден заслуживает импичмента — продавал нефть из стратегического резерва Китаю

19.10.22 / Энн Хэтэуэй, Оливия Уайлд, Шарлиз Терон, Хейли Бибер и другие на светском ужине Women In Hollywood

11.01.22 / Мнение: Казахстан станет меритократическим государством

30.07.21 / Алсу, Николай Басков, Николай Цискаридзе и другие на дне рождения Игоря Крутого

22.02.22 / Скандалы: Дмитрий Артюхов пригласит на озере Варчато

30.08.21 / Михаил Мишустин распорядился упразднить в регионах должность учёного еврея при губернаторе

27.08.21 / К истокам: Криштиану Роналду вернулся в клуб, с которого началась его карьера

20.03.22 / Audi может выпустить конкурента Toyota Hilux

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика