Axios узнал о желании Bloomberg LP приобрести Wall Street Journal и Washington Post

Американский миллиардер Майкл Блумберг хочет купить компанию Dow Jones (издатель Wall Street Journal), а также рассматривает возможность приобретения Washington Post, сообщили источники.

Dow Jones является одним из главных мировых агентств финансовой информации. Если транснациональный медиахолдинг Блумберга Bloomberg LP купит агентство, то может претендовать на роль крупнейшего игрока в сфере финансовой информации, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

Однако, как информирует портал, Блумберг пока не делал предложения о покупке владельцу Dow Jones Руперту Мердоку. Также он пока не привлек банкиров и других третьих лиц для оценки такой сделки.

Кроме того, источники Axios заявляют, что Блумберг может приобрести газету Washington Post. При этом нужно, чтобы сделкой заинтересовался владелец издания Джефф Безос. По мнению Блумберга, покупка Washington Post позволит ему стать «грозным» конкурентом для New York Times.

Напомним, по данным СМИ, глава американского государства Джо Байден считает 91-летнего Мердока «самым опасным человеком в мире». Безос является одним из богатейших людей в мире, который до недавнего времени считался и вовсе самым богатым человеком на палнете. Весной он поругался с Белым домом из-за инфляции в США.

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