 

Washington Post заявила о неудачной попытке Зеленского убедить Вашингтон в способности Украины победить Россию

24.12.2022, 3:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить главу американского государства Джо Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией, сообщили источники Washington Post.

По словам источников, Зеленский воспользовался непродолжительными встречами с Байденом и конгрессменами, пытаясь убедить их, что его страна «способна целиком одержать победу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Однако, как пишет издание, «должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно». Зеленский пытался добиться поддержки со стороны членов Конгресса и «других американцев», которые сейчас настроены «скептически». Washington Post отмечает, что попытка предпринята «перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений».

По данным издания, Зеленский несколько месяцев давал понять Байдену, что первый после начала российской спецоперации зарубежный визит желает совершить в США. К концу ноября переговоры на эту тему приблизились к финалу, а в декабре «Байден сообщил по телефону Зеленскому две хорошие новости: он дал указание Пентагону уделить приоритетное внимание противовоздушной обороне Украины и теперь, вероятно, США поставят Киеву батарею ПВО Patriot», пишет Washington Post.

Напомним, в среду Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с Байденом и выступил в Конгрессе США. Американская сторона объявила о новом пакете военной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, который включает ЗРК Patriot.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02.21 / В Махачкале задержали двоих росгвардейцев за расстрел человека в отделе полиции

11.12.21 / Польша пожаловалась на Францию за отношение к России

12.09.20 / В РФ провели более 40 млн тестов на коронавирус

19.11.20 / Жители Еревана вышли на митинг с требованием отставки Пашиняна

24.09.20 / Немецкие спецслужбы объединяются для борьбы с правым экстремизмом в армии

29.06.21 / “Действовали по правилам”. В минобороны России прокомментировали ситуацию с нидерландским фрегатом

21.12.20 / Татаров написал заявление о приостановке полномочий и посетил НАБУ

26.07.21 / Курц – массовая миграция привела к большим проблемам в Европе

27.01.21 / Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО

09.07.20 / Кремль подтвердил актуальность темы союзного договора РФ и Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика