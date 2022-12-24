 

В результате пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерово погибли 20 человек

24.12.2022, 3:55, Новости дня
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МЧС РФ сообщило, что число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло до 20 человек. Владелец Андрей Смирнов сообщил, что давал приют бездомным.

В МЧС сообщили, что продолжается разбор завалов. Температура в городе составляет 20 градусов мороза. Пресс-служба следственного управления СК по области сообщила, что открыто уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», передает ТАСС.

Владельцем дома престарелых оказался пастор Евангельской Христианской церкви Кемерово Андрей Смирнов. Он заявил, что давал приют бездомным. Ночлежка проработала около трех лет, передает РЕН ТВ.

Канал сообщает, что в прошлом году произошел скандал, когда бывшая сотрудница обвинила Смирнова в жестоком обращении с бездомными и назвала приют обычной сектой. По ее словам, Смирнов отбирал у постояльцев документы и присваивал пенсии. В приюте, как сообщила экс-сотрудница, были антисанитарные условия. Дело не получило хода.

Напомним, пожар произошел в двухэтажном деревянном здании. На первом этаже располагались магазины, на втором размещались постояльцы – около 20 человек. Второй этаж был мансардного типа с деревянными перекрытиями и с утеплителем из пенопласта. Сообщение о пожаре поздно поступило в МЧС. Второй этаж выгорел полностью.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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