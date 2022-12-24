Guardian – «не стоит относиться легкомысленно» — США накроет мощный арктический шторм

США предупредили о «потенциально разрушительных последствиях» арктического шторма, который, по прогнозам синоптиков, накроет большую часть страны, передаёт The Guardian. При этом экстремальные погодные условия совпали в стране с праздничным сезоном, когда в поездки отправляются миллионы американцев. В США уже были отменены тысячи рейсов.



AP

США готовятся к значительным перебоям в работе транспорта и коммунальных служб в праздники после того, как синоптики предупредили о «потенциально разрушительных последствиях» арктического шторма в центральной и восточной частях страны, пишет The Guardian. В американских аэропортах уже отменены тысячи рейсов.

По прогнозу синоптиков, к выходным страну накроет «погодная бомба», которая образуется при быстром падении давления в центре сильного шторма. Специалисты полагают, что шторм зародится в районе Великих озёр, что приведёт к усилению ветра и создаст условия для снежной бури.

В Национальной метеорологической службе предупредили о надвигающейся «аномальной штормовой системе», которая создаст «множество погодных угроз в начале выходных», в том числе «обильные снегопады, сильные ветры и опасно низкие температуры».

Как отмечает сотрудник службы Боб Оравек, предупреждения об экстремальной погоде действуют приблизительно для 200 миллионов американцев в 48 штатах. Так, жителей восточной части страны предупредили о «рекордном морозе и опасном для жизни холодном ветре», а жителей западной части штатов Орегон и Вашингтон призвали готовиться к сильным ледяным дождям.

В некоторых штатах температура уже начала быстро ухудшаться: в среду в Денвере она опустилась с дневного максимума, 10 °C, до низких однозначных чисел. Ближе к выходным температура, как ожидается, достигнет рекордно низкого уровня на побережье Мексиканского залива и в восточной части США.

В Портленде в штате Орегон мэр Тед Уиллер объявил чрезвычайное положение. Так же поступил и округ Малтнома, где находится Портленд. По словам директора управления по чрезвычайным ситуациям округа Мултнома Криса Восса, его больше всего беспокоит то, что в регионе ожидается резкое похолодание, притом что температура воздуха там редко опускается ниже – 4 °C. Он заявил, что за всё время, что живёт на северо-западе страны, не помнит ни одного случая, когда температура опускалась бы так низко. «К этому совершенно точно не стоит относиться легкомысленно», — призвал Восс.

Президент США Джо Байден призвал американцев серьёзно отнестись к предупреждениям синоптиков. «Это не похоже на снежный день, когда вы были ребёнком. Это серьёзные вещи», — отметил американский лидер.

The Guardian пишет, что экстремальные погодные условия совпали с началом сезона праздничных поездок, который, как ожидается, должен стать одним из самых оживлённых за последние десятилетия, учитывая постепенное восстановление после пандемии коронавируса. По данным Американской автомобильной ассоциации, около 113 миллионов американцев планируют поездки на праздники. Однако в стране уже отменили более 1700 рейсов, запланированных на период со среды по пятницу.

«У нас была отличная неделя Дня благодарения с минимальными перебоями. К сожалению, в Рождество всё будет иначе», — заявил министр транспорта США Пит Буттиджич.