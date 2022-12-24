 

Полиция в Подмосковье поймала наркокурьера с мефедроном

24.12.2022, 3:18, Разное
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В деревне Чкалово городского округа Люберцы полицейские поймали молодого человека, при котором обнаружили сверток с наркотическим веществом. ДПС остановило машину для проверки документов, но 24-летний водитель сильно нервничал и вел себя странно. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, во время досмотра в машине нашли около килограмма мефедрона.

После этого полиция провела обыск в квартире подозреваемого. Во время него правоохранители нашли и изъяли упаковку для наркотических веществ, весы и пакеты. Как сообщают “Вести Подмосковья”, против молодого человека возбуждено уголовное дело.


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