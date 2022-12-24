 

Стыдно должно быть: абсолютно голых Смольянинова и Хаматову вместе застукали в душе

24.12.2022, 3:18, Разное
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Мировые геополитические изменения вынудили некоторых отечественных звезд покинуть нашу страну. Ранее зарабатывающие на российском зрители актеры театра и кино Артур Смольянинов и Чулпан Хаматова сбежали с родины на фоне СВО. Сегодня артисты вынуждены зарабатывать на хлеб, занимаясь абсолютно непристойными вещами.

Артур Смольянинов, к примеру, осел в США. Бывший герой патриотических фильмов ныне не блещет патриотизмом. Меж тем, звезде кино хватаем ума не лезть в политические события со своими комментариями.

Его коллега Чулпан Хаматова, напротив, уже несколько раз отличилась громкими заявлениями, направленными против нашей страны. Народная артистка России сегодня живет в Латвии. Периодически ей удается выйти на театральную сцену, однако очевидно, что былого размаха уже нет.

Актеры, которое ранее шиковали на родине, сегодня на чужбине вынуждены браться за не самый качественный контент. Общественный деятель и вовсе всегда выступала за высокие моральные ценности, однако снялась в пикантном ролике.

Оставшиеся поклонники звезд застукали их вместе в душе. Артур Смольянинов и Чулпан Хаматова, как утоняет газета “Комсомольская правда” были абсолютно голые. Остается лишь один вопрос: неужели им настолько не хватает денег. Стыдно должно быть за такой сомнительный контент.


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