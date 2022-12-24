Пюре, гоголь-моголь и фаршированные яйца: 10 праздничных блюд с самым большим количеством насыщенных жиров (и советы, как сделать их более здоровыми)

Некоторые блюда, которые мы подаем на праздничное застолье, содержат в своем составе насыщенные жиры, что может спровоцировать повышенный уровень холестерина. Насыщенные жиры содержатся в продуктах животного происхождения, таких как мясо и молочные продукты, и остаются твердыми при комнатной температуре. Эти вещества могут спровоцировать различного рода проблемы со здоровьем, в частности болезни сердца.

Вот некоторые праздничные блюда, которые мы часто готовим на Новый год и которые содержат насыщенные жиры, а также советы, как сделать их более полезными и здоровыми.

Картофель, запеченный с сыром

Это блюдо, которое содержит в своем составе достаточно много масла и жирного сыра.

Однако можно приготовить более полезную версию этого блюда. Для этого можно использовать молоко с меньшим процентным содержанием жира. Также это может быть молоко на растительной основе, например соевое или миндальное. Желательно выбирать сыр с меньшим количеством жира, например нежирную моцареллу или чеддер. Стоит добавить дополнительные овощи, в частности грибы, лук, болгарский перец. Вместо обычных панировочных сухарей, лучше использовать сухари из цельного зерна. Вместо масла взять кулинарный спрей или бульон.

Картофельное пюре

Картофель не содержит насыщенных жиров, но при приготовлении пюре мы добавляем молоко, сливки, масло. В итоге получается калорийное блюдо.

Вместо масла или сметаны лучше выбрать греческий йогурт. Сливки и жирное молоко лучше заменить на миндальное. Также при варке картофеля не стоит снимать с него кожуру, чтобы сохранить все полезные свойства этого продукта.

Гоголь-моголь (главное фото)

Это насыщенный сливочный сладкий напиток. Готовится он из молока, яиц, сливок и сахара. Традиционно этот напиток подается холодным.

Чтобы сделать напиток более полезным, стоит выбирать миндальное молоко и растительные сливки.

Фаршированные яйца

Это блюдо представляет собой вареные белки, которые фаршируются желтками, смешанными с майонезом и другими ингредиентами, такими как бекон, лук и т. д.

Сами по себе яйца являются полезным продуктом, однако при добавлении майонеза повышается уровень насыщенных жиров. Чтобы сделать блюдо более полезным, можно заменить майонез на греческий йогурт или пюре из авокадо.

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Рулет “Рождественское полено”

Этот десерт готовится на основе бисквита и масляного крема. Кроме того, в качестве украшения могут использоваться конфеты, взбитые сливки, шоколадный ганаш и многое другое.

Чтобы несколько уменьшить калорийность этого блюда и количество насыщенных жиров, стоит в качестве крема использовать растительные сливки или же греческий йогурт.

Круассаны

Это выпечка, которая готовится из слоеного теста и подается с маслом. Как и многие обработанные продукты, круассаны могут содержать много добавленного сахара и вредных жиров.

Чтобы снизить калорийность этой выпечки, стоит готовить ее из цельнозерновой муки и минимизировать количество сахара. Кроме того, подавать лучше всего с джемом вместо масла.

Прайм-риб

Готовится это блюдо из реберной части говядины и подается по особым праздникам. Однако стоит отметить, что это блюдо содержит насыщенный жир.

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Чтобы уменьшить его количество, стоит на праздники съесть только небольшое количество мяса, а большую часть тарелки заполнить овощами, лучше всего если это будут зеленые листовые овощи.

Чизкейк

Это десерт, который представляет собой смесь сливочного сыра, яиц, сахара и других ингредиентов. Все это выпекается в форме, а затем охлаждается в холодильнике.

В умеренных количествах чизкейк можно включать в рацион питания. Однако для приготовления десерта лучше всего использовать нежирный сыр, растительные сливки и минимизировать количество сахара.

Рождественское печенье

Этот десерт насыщен различными жирами. Именно поэтому лучше всего выбирать имбирные пряники, готовить их из цельного зерна, а также более полезных ингредиентов, таких как растительное масло и орехи. Также стоит минимизировать количество сахара.

Рождественский гусь

Сам по себе гусь является хорошим источником белка, витаминов и минералов. Однако в составе этой птицы достаточно много жира.

Именно поэтому важно контролировать размер порции и сочетать мясо с другими более полезными продуктами, такими как овощи. Также гуся лучше запекать или готовить на гриле, а не жарить.