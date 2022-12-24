Такер Карлсон – политики США боготворят Зеленского, потому что им плевать на свою страну

Крупные СМИ, политики и обозреватели в один голос, словно по чьей-то указке, начали сравнивать приезд Зеленского в конгресс с визитом Уинстона Черчилля в годы Второй мировой войны. Всё потому, что они не уважают сами себя, заявил Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News. Законодатели аплодируют диктатору, вымогающему у них деньги, не понимая, что конфликт может напрямую затронуть их страну, подчеркнул ведущий.

ВЕДУЩИЙ CNN: Политики, пресса зачастую разбрасываются сравнениями с Уинстоном Черчиллем. Но вот этот раз, за исключением сигары и виски, оно уместно.

ВЕДУЩАЯ CNN: Президент Байден лицом к лицу с человеком, которого сравнивают с Уинстоном Черчиллем.

ВЕДУЩАЯ MSNBC: В драматичном выступлении военного времени он напомнил Уинстона Черчилля в годы Второй мировой войны.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, политик, в эфире CNN: Это было историческое выступление, некоторые сравнили его с Черчиллем.

ДЖОН МИЧЕМ, историк-обозреватель, в эфире MSNBC: Зеленский действует в черчиллевских традициях.

ВЕДУЩИЙ MSNBC: Это, возможно, был момент в стиле Черчилля.

ДЖОН СПЕНСЕР, старший исследователь вопросов военных действий в городских условиях из Madison Policy Forum, в эфире CNN: Он современный Уинстон Черчилль с айфоном!

ГОСТЬ CNN: Он, вероятно, наиболее отважный и вдохновляющий лидер со времён Уинстона Черчилля.

ЧАК ШУМЕР, лидер партии большинства в сенате: Там, где стоял Уинстон Черчилль несколько десятилетий назад, тут же стоит и президент Зеленский.

ВЕДУЩИЙ CNN: То есть вы говорите, что у Зеленского задача сложнее, чем у Черчилля?

ГОСТЬ CNN: Именно так!

ГОСТЬ MSNBC: Это историческая фигура. Этого парня действительно можно сравнить с Уинстоном Черчиллем и Линкольном в 1860 году.

Это в какой-то степени разрешает загадку прошлой ночи. Как уважающий себя американец может спокойно сидеть, когда какой-то иностранный диктатор в спортивном костюме заявляется в конгресс США и начинает требовать, без какой-либо благодарности, чтобы мы отправляли ему десятки миллиардов долларов, когда у нас самих они кончаются! Как можно сидеть и терпеть это? Ещё и полотно украинского флага в нашем конгрессе! Как вы с таким можете мириться? Видимо, потому, что вы не уважаете себя, у вас нет достоинства. Вас это не волнует и вы молчите. Вы скажете любую ложь и повторите любую нужную фразу. И когда кто-то из национального комитета Демократической партии или Белого дома отправит вам заметку — «сравните его с Черчиллем!», — вы делаете это! Потому что не уважаете себя. В этом и состоит проблема. Когда миллионы американцев не могут позволить себе визит к доктору, а граница не охраняется, наши лидеры и СМИ представляют себя приближёнными к Уинстону Черчиллю. Это действительно какая-то психодрама, в которую вовлечён наш правящий класс, она придаёт смысл их бесплодным жизням. Но проблема в том, что есть потенциальные последствия, которые могут привести к концу света. Недавно Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины, заявил, что согласен с Джо Байденом и Зеленским. Реальная цель состоит не в том, чтобы отбросить российские силы на дофевральские позиции. Подлинная цель — это смена режима в России. Давайте посмотрим.

ЛИНДСИ ГРЭМ, конгрессмен: Этот конфликт кончится, когда РФ будет сломлена, а Путин устранён. Если этого не произойдёт, война продолжится. Нельзя просить украинцев отдать РФ часть их страны после всех этих смертей и разрушений. Если дать сигнал о прекращении огня, РФ перевооружится и вновь начнёт боевые действия. Мы вовлечены в этот процесс, единственный вариант — разгромить российскую армию. И чтобы кто-то в РФ устранил Путина.

Сложно переоценить бездумность этого заявления. Можно не играть в психолога и не пытаться понять, какая же пустота в личной жизни Линдси Грэма заставляет его настолько мощно поддерживать страну, гражданином которой он даже не является. Что-то у него происходит. Эффект подобных действий безрассуден. Устранить Путина! Путин плохой! Убить его! Хорошо. А что будет потом? Ну, самый большой участок суши на планете погрузится в хаос! У этой страны к тому же самый большой в мире ядерный арсенал. Что будет со всем этим оружием в стране, где многие люди нас ненавидят? Линдси Грэм понятия не имеет. Его это не волнует и не интересует. И он не испытает это на себе. Никто из законодателей, аплодировавших вчера, также не имеет понятия! Они аплодируют смене власти, они аплодируют невероятно опасному будущему. Не просто отводу российских войск с Украины — а куда большему! И они не хотят знать, что будет. Им плевать на вас. На ваше здравоохранение, вашу южную границу, на ваших детей, школы и вашу страну. Им плевать.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2022 года.