 

Newsweek – терпение Тегерана не безгранично — Иран осудил обвинения Зеленского в поставках дронов России

24.12.2022, 2:05, Разное
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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани назвал обвинения президента Украины Владимира Зеленского в поставках беспилотников РФ «необоснованными», передаёт Newsweek. Канаани предупредил украинского лидера, что терпение его страны не «безгранично».


АР

В Министерстве иностранных дел Ирана предупредили президента Украины Владимира Зеленского о том, что терпение его страны не «безгранично» на фоне обвинений в том, что РФ использует иранские беспилотники в рамках спецоперации на Украине, пишет Newsweek.

Как напоминает издание, Иран неоднократно отрицал поставки беспилотников России, однако в странах Запада и на Украине это утверждение Тегерана оспаривают. Так, советник по национальной безопасности Джейк Салливан в июле заявил, что США располагают информацией о том, что Иран готовится предоставить РФ несколько сотен беспилотников, в том числе беспилотные летательные аппараты, способные нести оружие. В августе газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщила, что РФ забрала первую партию беспилотников и 19 августа покинула с ними Иран.

В декабре в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия, вероятно, получила новые поставки беспилотников иранского производства после того, как исчерпала свой предыдущий запас.

Однако в четверг внешнеполитическое ведомство Ирана опубликовало сообщение, сделав акцент на «неоднократных обвинениях и грубых высказываниях Зеленского в адрес Исламской Республики Иран в конгрессе США», где он выступал в среду.

Newsweek напоминает, что в ходе выступления украинский президент рассказал о ракетных ударах РФ и заявил, что Иран в этом стал союзником российского президента Владимира Путина. «Иранские смертоносные беспилотники, отправляемые в Россию сотнями, стали угрозой для нашей важнейшей инфраструктуры», — среди прочего заявил Зеленский.

Однако пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани назвал все обвинения в адрес Тегерана «необоснованными», заявив, что там не предоставляли ни одной из сторон украинского конфликта военное оборудование.

«Господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении безосновательных обвинений не будет безграничным», — отметил Канаани, посоветовав президенту «извлечь уроки из судьбы некоторых лидеров тех стран, которые пользовались поддержкой Америки».


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