 

Жители каких регионов разоряются на ипотеку

24.12.2022, 1:57, Разное
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Татарстан – самый дорогой регион России с точки зрения обслуживания ипотеки. Семьям, купившим жилье в ипотеку в республике, приходится тратить минимум 31% от своего суммарного дохода.

До трети дохода придется ежемесячно тратить на льготную ипотеку. Если же оформить кредит по рыночной ставке 10,8%, то, по подсчетам экспертов ГК «Этажи», траты увеличатся почти до 38%.

Второе место по затратам на ипотеку заняла Москва. При покупке квартиры в ипотеку под 7-8% столичные семьи тратят около четверти от общего дохода. Рыночная ипотека увеличивает расход семейного бюджета до 33%.

Чуть менее четверти семейного дохода на обслуживание ипотеки с господдержкой тратят семьи из Воронежской и Нижегородской областей, а также Санкт-Петербурга, Башкортостана и Новосибирской области. На выплаты по ипотеке с рыночной ставкой жители этих регионов тратят 30-32% от семейного бюджета.

В большинстве крупных российских городов по итогам текущего года зафиксировано снижение ипотечных сделок. Спрос на ипотеку вырос только в Москве (+16,4%), а также в Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе.


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