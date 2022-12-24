Дымчатые глаза с серебристыми линиями и другие примеры эффектного новогоднего макияжа

В новогодние праздники женщинам хочется сделать особенный макияж. В такие дни вы можете позволить себе самые смелые и яркие тона косметики. Главное, чтобы они гармонировали между собой и сочетались с вашим праздничным нарядом. В статье мы приведем несколько примеров эффектного макияжа на Новый год.

Бронзовый с золотистой линией

Этот макияж отличается стрелкой во внутреннем уголке глаза и золотистой линией между подвижной и неподвижной частью века. Такие особенности делают его необычным и праздничным. Блестящие бронзовые тени дополняют новогодний образ.

Дымчатые глаза с серебристыми линиями

Макияж “дымчатый глаз” сам по себе выглядит эффектно. Дополните его двумя серебристыми линиями и накладными ресницами. Это сделает ваш взгляд выразительным и привлекательным.

Блестящие зеленые тени

Нанесите на веки блестящие зеленые тени. Сочетайте их с черной подводкой и тушью. Такой макияж идет женщинам с зелеными и светло-карими глазами.

Огненно-красная помада

Если вы хотите сделать акцент на губы, то выбирайте огненно-красную помаду. Глаза подчеркните тонкой линией на верхнем веке и тушью.

Для корпоративных мероприятий

Этот сдержанный новогодний макияж идеально подходит для корпоративных мероприятий. Сделайте стрелки черной подводкой, а на верхнем веке создайте дополнительную линию светло-розовым блестящим карандашом или тенями.

Глубокий фиолетовый

Вы можете сделать акцент на губы и щеки. Выберите помаду глубокого фиолетового цвета и румяна схожего оттенка. Глаза выделите бледной подводкой и тушью. Такой праздничный макияж выглядит очень элегантно.

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Дымчатый макияж с зеленью

Добавьте к макияжу “дымчатый глаз” немного зеленых оттенков. Такие цвета ассоциируются с новогодней елью. Оттенок зеленого подбирайте под цвет своих глаз.

В стиле Барби

Добавьте к черной подводке и туши блестящие розовые тени. Такой макияж имеет омолаживающий эффект. Но его следует использовать только на отдохнувших глазах, иначе они будут выглядеть покрасневшими.

Красочный макияж

Если вам нравится смелый макияж глаз, то используйте тени нескольких ярких тонов: розовых, сиреневых, голубых и красновато-коричневых. Следите, чтобы они сочетались между собой.

Тени цвета баклажана

Тени цвета баклажана сами по себе прекрасны. Но серебряный контур у основания нижних ресниц делает макияж эффектным и праздничным. Такие оттенки хорошо сочетаются с неяркой помадой.

Заключение

Мы привели несколько идей новогоднего макияжа. Вы можете выбрать любой вариант, соответствующий вашему вкусу.