 

RTL – «оружие не важнее переговоров» — премьер немецкой земли призвал к мирному урегулированию украинского конфликта

24.12.2022, 0:40, Разное
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Германия должна прилагать все возможные усилия для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, потребовал премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер. «Оружие не важнее переговоров», — подчеркнул он, напомнив, что канцлеры и министры иностранных дел ФРГ всегда шли на диалог даже в самых сложных ситуациях и помогали договориться о мире. Эта посредническая миссия важна и для всего ЕС, добавил немецкий политик, ведь боевые действия идут тут, а США — далеко.


AP

Германия должна активнее искать дипломатическое решение украинского конфликта, заявил премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер. «Десятилетиями это было сильной стороной федеративной республики. Германии в мире очень доверяют, потому что она не бежит от своей собственной истории», — заявил он, напомнив, что немецкие канцлеры и министры иностранных дел шли на диалог даже на фоне сложнейших конфликтов и помогали договориться о мире.

«Оружие не важнее переговоров, — передаёт слова премьера RTL. — Благодаря своему отношению к собственной истории Германия стала заслуживающим доверия партнёром по переговорам». Посредническая миссия важна и для всего Европейского союза, добавил он: «Боевые действия идут тут, США находятся за тысячи километров. Поэтому в первую очередь именно европейцы должны найти решение конфликта. Разрушения на Украине носят огромный масштаб, страдают невинные люди. Смерти должны прекратиться».

Кречмер высказывался за дипломатическое решение ещё весной и при этом предлагал «заморозить» конфликт, напоминает издание. Он также выступал против полного разрыва экономических отношений с «большим соседом на Востоке» и предлагал возобновить импорт российского сырья после окончания боевых действий. За это он подвергся критике и нападкам, в частности со стороны бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Однако премьер своего мнения не изменил и в очередной раз подчеркнул, что альтернативы перемирию нет и боевые действия необходимо закончить. По его словам, недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона подтверждают его позицию: «Мы не должны говорить о поставках оружия на Украину». По его мнению, требовать переговоров — это само собой разумеющаяся вещь.

При этом Кречмер ещё весной предупреждал, что дальнейшее развитие ситуации приведёт к возникновению дефицита, повышению цен и разрушению цепочек поставок. «К сожалению, так и произошло, — констатирует немецкий политик. — Историю вспять не повернуть, но сейчас нам нужно прилагать все возможные усилия, чтобы как можно скорее остановить эти боевые действия». 


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