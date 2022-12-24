EurActiv – европейцы считают несправедливым рост цен на продукты из-за конфликта на Украине

В преддверии праздников потребители в Европе вынуждены сокращать расходы на продукты питания, чтобы справиться с дефицитом и ростом цен на фоне продолжающегося конфликта на Украине, пишет EurActiv. Как показывают результаты опроса, проведённого в десяти европейских странах, почти половина респондентов считает, что затраты при этом распределяются несправедливо, а также что этот конфликт позволил розничным торговцам и производителям продуктов питания получить за год больше прибыли.



AP

Как показывают новые опросы, потребители в ЕС считают, что расходы на продукты питания и получаемая поставщиками прибыль распределяются несправедливо. Согласно этим исследованиям, большинство европейцев обеспокоено в связи с постоянным ростом цен на продовольствие, а также из-за нехватки ряда продуктов на фоне усугубившегося конфликта на Украине. При этом почти половина опрошенных считает, что эти расходы распределяются несправедливо, пишет EurActiv.

В результате в преддверии зимних праздников потребители в Европе вынуждены сокращать в своём бюджете расходы на продукты питания, чтобы как-то справиться с дефицитом и ростом цен. Об этом свидетельствует исследование, проведённое консорциумом университетов Европы под руководством Орхусского университета и при поддержке Европейского института инноваций и технологий (EIT Food). В этом опросе участвовало 5000 человек из 10 европейских стран, поясняется в статье.

Итоги исследования показывают, что большинство потребителей считают обострившийся конфликт на Украине основной причиной роста цен на продукты питания в Европе. При этом многие европейцы указывают на неравномерное распределение затрат и прибылей, которые в то же время получают некоторые компании.

«Почти половина респондентов считает, что эти расходы распределяются несправедливо. При этом 48 процентов опрошенных думают, что этот конфликт позволил розничным торговцам и производителям продуктов питания получать ещё больше прибыли», — сообщается в заявлении авторов исследования.

Ранее в этом году представители организации Oxfam International уже заявляли о том, что состояния миллиардеров в таких отраслях, как продовольственная сфера и энергетика, выросли с 2020 года более чем на $453 млрд. Это равнозначно получению $1 миллиардов прибыли каждые два дня, поясняется в статье.

По мнению европейских покупателей, больше всего при этом выросли цены на продукты животного происхождения — такие, как красное мясо (об этом заявили 55% опрошенных), рыба (52% опрошенных) и молочные продукты (51% опрошенных). И это привело к тому, что почти четверо из каждых десяти потребителей (около 37% респондентов) вынуждены покупать теперь меньшее количество красного мяса, треть европейцев (около 33%) покупает меньше рыбы, и ещё столько же — меньше птицы, сообщает EurActiv.

Согласно данным организации Safe Food Advocacy Europe, в 2021 году около 7,3% жителей Евросоюза не могли позволить себе даже через день покупать такие продовольственные товары, как мясо и рыбу (или их вегетарианские эквиваленты), говорится в статье.

В рамках более «экономичного» потребительского поведения исследователи также зафиксировали тот факт, что европейцам пришлось переключиться на более дешёвые бренды и магазины, чтобы можно было наполнить свою потребительскую корзину, а некоторые покупатели даже полностью отказались от определённых категорий продуктов. Как показал опрос, в основном это полуфабрикаты (об этом заявили 12% респондентов), включая готовые блюда, а также алкогольные напитки (как сообщили 10% опрошенных).

Кроме того, проведённое европейскими университетами исследование показало, что рост цен на продукты питания подтолкнул потребителей к «более обдуманному» выбору при покупке: более половины опрошенных заявили, что теперь они обращают внимание на ценники гораздо чаще, чем это было до пандемии COVID-19, а четверо из каждых десяти признались, что совершают сейчас гораздо меньше незапланированных покупок (эти показатели выросли на 35% и 26% соответственно, по сравнению с 2020 годом).

При этом этикетки также играют решающую роль в поведении потребителей: исследование выявило, что почти четверо из каждых десяти покупателей теперь гораздо чаще используют их, чтобы сравнить и выбрать более предпочительные товары. В целом тенденция показывает, что большинство европейцев изменили свои покупательские привычки и сейчас либо обращают больше внимания на цены, либо стараются делать «более осознанный» выбор при покупке, сообщает EurActiv.

Нынешний проект является продолжением другого исследования, проведённого в 2020 году, которое показало, что связанные с пандемией COVID-19 меры способны вызвать длительные изменения потребительского поведения в отношении продуктов питания, поясняется в статье. «Давайте не будем забывать, что для менее обеспеченных домохозяйств простая адаптация поведения при покупке продуктов питания уже не поможет», — подчеркнула в этой связи Камилла Перрин, старший специалист по продовольственной политике Европейской организации потребителей (BEUC).

По её мнению, такие домохозяйства наиболее нуждаются в адекватной социальной политике и поддержке в период кризиса роста стоимости жизни. «Супермаркеты тоже должны сыграть здесь свою роль — например, обеспечить наличие бюджетных диапазонов цен на те продукты, где потребители больше всего в этом нуждаются», — также отметила Перрин.