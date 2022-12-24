По бездуховности — триколором и пчеловодством

В Приморье министерство культуры решило на Новый год запретить западных героев, чтобы исключить традиционные образы.

В Приморье тлетворных западных персонажей решено заменить отечественными героями и символами: гжель, русские сказки, пчеловодство. Не шутка. Об этом объявила министр культуры края Елена Бронникова. Ровно год назад эта же чиновница «по звонку» отменяла в местном кукольном театре спектакль по Шукшину.

Сперва Шукшина, теперь Санту

Процитируем Елену Бронникову точно. Из ее речи мы узнаем, что директива использовать декорации с прошлых лет, например, спущена аж из администрации президента.

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«Муниципальные образования учли рекомендации аппарата президента и для украшения елок и площадей будут использовать имеющиеся с прошлых лет конструкции, украшения и декорации. Разработаны концепции украшения главных елок муниципальных образований. Многие проводят конкурсы поделок для украшения главной ели либо украшают в стилистике гжель. Многие муниципалитеты украсят елки в цвета российского триколора. Это Арсеньев, Уссурийск, Хорольский муниципальный округ. Отдельно хотелось бы отметить Анучинский муниципальный округ, который будет оформлять новогоднюю елку шарами с символикой округа и пчеловодства.

Во всех муниципальных образованиях на утренниках для детей будут использованы сюжеты героев русских народных сказок, российских мультфильмов и кино. Отказ от западной символики, связанной с католическим рождеством (Санта-Клаус, эльфы, олени и так далее), позволит закрепить традиционные образы Деда Мороза и Снегурочки, которые являются символами русского Нового года…»

Елена Бронникова для приморской культуры — сама по себе сказочный персонаж. Ровно год назад в крае разразился скандал, когда она позвонила в театр кукол и потребовала снять после премьеры спектакль по сказке Василия Шукшина «До третьих петухов». Между прочим, поставленный в рамках проекта «Единой России» по поддержке региональных театров. И благоразумно промаркированный 18+, хотя с этим театралы явно перестраховались — ничего особенного не происходило, разве что критика бюрократии… Из министерства культуры никаких официальных комментариев самодурства не последовало. Не говорили о причинах даже труппе театра.

В 2021 году в дни Восточного экономического форума, когда во Владивосток приезжал сам Владимир Путин, во дворике Театра молодежи отменили читку пьесы Михаила Дурненкова «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз» режиссера Лидии Василенко — и тоже «по звонку».

Евгений Миронов и Елена Бронникова. Фото: соцсети

А что по культуре?

Зато в сентябре текущего года с разрешения Елены Бронниковой на острове Русском решили отметить некие «Осенины», якобы славянские, с хороводами, казаками и даже с приглашенной ведьмой. Все это дело во Владивостоке анонсировалось официально и праздновалось на фоне частичной мобилизации. Как и Масленица с разряженными в народные костюмы артистами, матрешками и, цитируем опять же Минкульт, «шутками и прибаутками» — в самом начале СВО.

Настоящую культуру Елена Бронникова зато привезла в донецкий город Торез (над ним взял шефство Приморский край). Делегация из Приморья провела танцевальный флешмоб «Бодрая суббота. Танцуют все!» (лично министр флешмобила!), музыкальный караоке-субботник «Поём вместе» в рамках проекта «Бодрая суббота», музыкальную викторину, представили книгу и спектакль про исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, а также книги приморских авторов и выпуски газеты «Моё Приморье».

Весело-весело встретим Новый год…

Что же касается новогоднего убранства приморских городов и районов, оно в большинстве мест пока скромное. Во Владивостоке будет неплохо — правда, сильный снегопад немного притормозил монтаж искусственного дерева и синего городка на площади.

В Арсеньеве, городе с двумя крупнейшими авиационными заводами, с елкой произошел целый анекдот.

Фото: t.me_vestiprimorye

Несчастное лысенькое деревце, которое лесхоз бесплатно с барского плеча подарил городу, увешали шариками и обмотали тремя гирляндами — белой, синей и красной, «в цвета российского триколора». Выглядело ну очень скрепно!

Бронникова Елена Николаевна. Фото: www.primorsky.ru

СПРАВКА «НОВОЙ»

Бронникова Елена Николаевна — заместитель председателя правительства Приморского края — региональный министр культуры и архивного дела, курирующий вопросы труда и социальной политики, культуры и архивного дела, физической культуры и спорта, охраны объектов культурного наследия и молодежной политики.

Родилась в городе Уссурийске Приморского края. В 1991 году окончила Уссурийский государственный педагогический институт по специальности «педагогика и методика начального обучения». Десять лет работала в 25-й школе Уссурийска, потом — муниципальным чиновником, ответственным в разные годы за образование, культуру, социальную сферу. В 2019 году с должности замглавы Уссурийска ушла на повышение, став директором департамента культуры Приморья, позже — министром и одновременно зампредом регионального правительства.

Валерия Федоренко

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