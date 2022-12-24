Россияне рыдают: Утопающее в цветах неживое тело Волочковой выставили перед толпой

Балерина всея Руси готовится к предстоящему путешествию на Мальдивы с новым хахалем по имени Дмитрий. А после отдыха под новоиспеченных жениха и невесту ждет свадьба, про которую Анастасия Волочкова как раз недавно рассказывала.

По словам артистки, торжество пройдет в Лапландии, а к гостям будущие супруги выедут на санях, запряженных оленями. Правда, у блондинки возникла одна сложность – животных для упряжки оказалось не так просто найти. Но вчера звезда сообщила фанатам радостную новость.

Опубликовав фотографию со своей соседкой Леной Галицыной, Анастасия Волочкова написала: “Моя любимая нашла мне одного оленя для свадьбы”. Эта фраза повеселила народ, ведь многие стали ассоциировать животное с женихом балерины. В итоге в комментариях появилась масса шуток на этот счет, а россияне буквально рыдают от смеха.

“Потрясающие посты Настя делает всегда. И смеюсь, и плачу”, – пишут пользователи и отмечают, что свадьба вряд ли состоится, а потому планам не суждено сбыться.

А некоторые все-таки обратили внимание на фотографию, ведь в кадре две соседки усадили свои тела прямо на стол, который утопает в цветах – вокруг них розы и тюльпаны. Вот в таком виде светские львицы выставили себя перед толпой пользователей.

Поклонники, правда, уличили подружек в переборе фотошопа: кто-то отметил, что их тела из-за эффектов выглядят не живыми, а потому сравнил с мертвыми персонажами.

“Мумии зафотошопились. Франкенштейн мирно курит в сторонке”, – смеются хейтеры Анастасии Волочковой.