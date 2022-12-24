Мнение: Предновогодний курс

Сегодня вечером начнут продаваться места на новый курс.

Название курса: “Нити судьбы на карте поля”.

Учитывая приближение Нового года, курс посвящен не только полю, но и программированию будущего.

Из курса можно будет узнать:

– Что такое поле.

– Как работает поле.

– Какие существуют научные теории психологического и социального поля.

– Что такое магия и почему современным людям магия не доступна.

– Как выглядит карта поля.

– Как устроена энергетическая сеть.

– Как отражается в поле прошлое, настоящее и будущее.

– Какие есть способы влияния на будущее.

– От чего зависят изменения в поле.

– Почему при переходе к новому году поле пластично.

– Как еще достигается пластичность поля и когнитивной структуры.

– Как поменять значимость фигур и вещей в поле: вырастить или уменьшить.

– На чем основаны техники предсказания.

И многие другие моменты.

Уровень подготовки участников может быть любой. Специальной терминологии на курсе не будет.

Курс будет проходить 4 дня, с 26-го декабря по 29 декабря, три дня теории и один день практики.

Для программирования нового года важны две ночи: 30-31 декабря и 31 декабря – 1 января.

Многие считают, что важной является только новогодняя ночь, однако последняя ночь старого года – с 30 на 31 декабря и она тоже очень важна для программирования.

Я специально использую слово “программирование” вместо слова “ритуал”, потому что последнее слово дискредитировано. К ритуалам многие относятся как к игре или как к обещанию прямого влияния. Вредно и то, и другое. Ритуал – не игра, потому что цель игры – обучение, а цель ритуала – влияние. Однако напрямую повлиять на все, что находится вне ваших границ нельзя. Повлиять на такое можно только опосредованно. Опосредованно – это значит “через среду”, в нашем случае через поле.

Из-за того, что люди умеют видеть только непосредственное влияние, причем влияние сиюминутное, они либо отказываются от попыток влиять, либо пытаются влиять прямолинейно и получают обратный эффект.

На курсе я объясню, как выглядит опосредованное влияние.

Некоторые из тех, кто много лет ждал, когда я опишу практику прокачки ресурсов, найдут в этом курсе ответы на свои вопросы.

В прошлом году в начале января был курс “Хранители 12 ресурсов”. Этот курс был про стихийных помощников человека, внимание в нем уделялось бессознательному, спонтанному восприятию 12 ресурсов.

Как воспоминания, друзья, спустя год?

Тогда не было почти ничего про программирование будущего, поскольку 2022 год обещал быть слишком сложным. 222 – число поломок и разрушений, хоть в январе и хотелось считать это годом трансформаций.

Несмотря на мрачные прогнозы тех, кто отчаялся ждать просвета в череде эпидемий и бед, в нумерологии 2023 года нет ничего мрачного. Число этого года 7, счастливое число, причем 7 состоящая из 4 и 3, три счастливых числа. Сейчас сложно представить, как это возможно, но, несмотря ни на что, накануне нового года мы попробуем с вами заняться позитивным его программированием.

Человек может осознанно влиять только на собственное поле. Чтобы влиять на коллективное, пришлось бы объединиться в большую группу и выстроить структуру этой группы.

Поэтому на курсе мы будем говорить об индивидуальной работе с полем.

Помните, друзья, как лет 10 назад я описала модель “12 первых дней года – 12 ресурсов”, где 12 дней января можно было заниматься программированием ресурсов?

В какой-то малой мере эта модель работает, но она слишком простая, чтобы всерьез на что-то влиять.

Тем не менее модель быстро стала популярна и с тех пор продолжает распространяться в интернете. На основе ее возникли много марафонов. Я и в ленте своей каждый январь вижу, как мои комментаторы “программируют год” в течение 12 первых дней. Делали такое?

Пришло время узнать что-то более существенное обо всем этом.